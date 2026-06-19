Lissi nel mirino della Serie B: il talento dell’Inter piace a diversi club
Il mercato dei giovani talenti entra nel vivo e tra i profili più seguiti c’è quello di Lissi, terzino destro dell’Inter reduce da una stagione da protagonista con la formazione Under 18 nerazzurra.
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, diversi club di Serie B hanno manifestato interesse per il difensore, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile interista. Le sue prestazioni hanno contribuito in maniera significativa alla conquista del campionato Under 18 da parte dell’Inter, attirando l’attenzione di numerose società alla ricerca di giovani di prospettiva.
Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti sul futuro del classe 2008, con la Serie B pronta a rappresentare un’importante opportunità per il suo percorso di crescita nel calcio professionistico.