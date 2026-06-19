Lissi nel mirino della Serie B: il talento dell’Inter piace a diversi club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
bfb1a3c09496dc7f872117eb0921c024

Il mercato dei giovani talenti entra nel vivo e tra i profili più seguiti c’è quello di Lissi, terzino destro dell’Inter reduce da una stagione da protagonista con la formazione Under 18 nerazzurra.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, diversi club di Serie B hanno manifestato interesse per il difensore, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile interista. Le sue prestazioni hanno contribuito in maniera significativa alla conquista del campionato Under 18 da parte dell’Inter, attirando l’attenzione di numerose società alla ricerca di giovani di prospettiva.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti sul futuro del classe 2008, con la Serie B pronta a rappresentare un’importante opportunità per il suo percorso di crescita nel calcio professionistico.


Altre notizie

palermo cesena 2-0 (59) Segre berti

Padova, Berti resta il sogno di Mirabelli: il Cesena circa 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Bianco lascia il Monza: ora è a un passo dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Il Resto del Carlino: “Palermo, sfida al Modena per Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 083828

Gazzetta di Modena: “Hernani resta il sogno. Ma c’è la concorrenza del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (47) pierozzi azzi

Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Luca Gotti

Gazzetta dello Sport: “Cesena, caos Pagliuca. Sampdoria su Gotti, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
marco-baroni-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Cremonese, Pisa e Verona davanti a tutti: ecco le favorite per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (27) vasic Desplanches

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic e Desplanches verso l’addio. Il club non intende fare sconti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta in pole. Osti lavora su esterni, giovani e portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (59) Segre berti

Padova, Berti resta il sogno di Mirabelli: il Cesena circa 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
FERRERO

Pescara, spunta l’ipotesi Ferrero: interesse per una quota del club biancazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
bfb1a3c09496dc7f872117eb0921c024

Lissi nel mirino della Serie B: il talento dell’Inter piace a diversi club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Bianco lascia il Monza: ora è a un passo dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
09f6b1c8-8dcc-49d3-ac27-47cb2e8cea40

Palermo, ufficiale un nuovo test estivo: sfida al Norimberga durante il ritiro in Alto Adige

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026