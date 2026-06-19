Pescara, spunta l’ipotesi Ferrero: interesse per una quota del club biancazzurro

Nuovi possibili scenari societari si affacciano all’orizzonte del Pescara. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, Massimo Ferrero sarebbe interessato a entrare nella compagine azionaria del club abruzzese rilevando una quota della società.

L’indiscrezione arriva dopo che nelle scorse settimane il presidente Daniele Sebastiani aveva fissato al 31 maggio il termine per la presentazione di eventuali manifestazioni d’interesse. Una scadenza che sembrava essere trascorsa senza sviluppi concreti, con il club già impegnato nella pianificazione della prossima stagione.

Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe emersa una nuova pista che vedrebbe coinvolto l’ex presidente della Sampdoria. Ferrero rappresenterebbe infatti un gruppo di imprenditori intenzionato a presentare una proposta nei prossimi giorni.





Al momento non risultano offerte ufficiali e la trattativa resta nel campo delle indiscrezioni. La notizia, però, ha già acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in attesa di eventuali conferme sul futuro assetto societario del Pescara.