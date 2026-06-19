Padova, Berti resta il sogno di Mirabelli: il Cesena circa 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo cesena 2-0 (59) Segre berti

Il Padova guarda con ambizione al mercato e tra gli obiettivi più graditi al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli c’è Tommaso Berti, centrocampista del Cesena considerato uno dei giovani più interessanti della Serie B.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il classe 2004 occupa un posto speciale nella lista dei desideri della dirigenza biancoscudata. Dopo due stagioni in cui ha alternato prestazioni di grande qualità a qualche momento di discontinuità, il suo futuro in Romagna non appare del tutto definito.


L’ostacolo principale resta la valutazione del cartellino. Il Cesena, infatti, stimerebbe il proprio gioiello intorno ai 4 milioni di euro, una cifra attualmente fuori dalla portata del Padova. Nel frattempo, l’entourage del giocatore sarebbe al lavoro per sondare possibili opportunità in Serie A.

Nonostante le difficoltà economiche dell’operazione, il club veneto continua a monitorare la situazione. Qualora dovessero emergere condizioni più favorevoli o un abbassamento delle richieste, il Padova potrebbe tentare l’affondo per regalare a Mirabelli uno dei suoi principali obiettivi di mercato.

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