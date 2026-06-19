Corriere dello Sport: “Serie A, le trattative del giorno”

Il Milan ha esercitato il diritto di contro-riscatto per Francesco Camarda, che torna così ufficialmente in rossonero dopo la stagione trascorsa in prestito al Lecce. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giovane attaccante classe 2008 rientra a Milano dopo un’annata condizionata anche da un infortunio alla spalla.

Sul fronte mercato, l’Atalanta continua a lavorare su più tavoli. Secondo il Corriere dello Sport, oltre all’operazione che potrebbe portare Gianluca Gaetano da Cagliari a Bergamo, la dirigenza nerazzurra non perde di vista Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese del Marsiglia, già seguito in passato da Juventus, Inter e Roma, resta sul mercato e potrebbe partire per una cifra compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro.





L’ostacolo principale resta l’ingaggio del giocatore, ma il Corriere dello Sport sottolinea come Hojbjerg sia particolarmente stimato da Cristiano Giuntoli e che i contatti tra le parti siano destinati a proseguire. Il centrocampista è affascinato dalla possibilità di approdare in Italia, anche se continua ad avere estimatori sia all’estero sia in Serie A.

L’Atalanta guarda anche al futuro delle corsie esterne. Per raccogliere l’eredità di Marco Palestra, il nome in cima alla lista resta quello di Nicolò Savona. L’esterno ex Juventus, oggi al Nottingham Forest, avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Bergamo.

In casa Frosinone si lavora invece alla permanenza di Gabriele Calvani. Il Corriere dello Sport riferisce che il club ciociaro è vicino a un’intesa con il Genoa per il rinnovo del prestito del difensore, favorito anche dalla volontà del giocatore di restare in giallazzurro.

Sempre in Ciociaria tiene banco il futuro di Fares Ghedjemis. L’attaccante franco-algerino continua ad avere mercato sia in Italia sia all’estero, con interessamenti provenienti da MLS, Ligue 1 e Premier League. Valutato circa 15 milioni di euro, il classe 2002 avrebbe però espresso la volontà di proseguire la propria carriera in Europa.

Il Parma continua nel frattempo i dialoghi per trattenere Gabriel Strefezza, seguito anche dal Torino. I ducali monitorano inoltre la situazione di Jacopo Fazzini, che la Fiorentina avrebbe deciso di mettere sul mercato.

Tra i nomi più seguiti in queste settimane figura anche Costantino Favasuli. L’esterno del Catanzaro, accostato recentemente alla Roma, sarebbe finito nei radar di Atalanta e Sassuolo. I neroverdi, secondo il Corriere dello Sport, starebbero valutando anche il profilo di Davide Calabria.

In panchina, il Monza è pronto ad accogliere Ivan Juric. I brianzoli stanno definendo gli ultimi dettagli per la risoluzione del contratto di Paolo Bianco, destinato a diventare il nuovo allenatore del Pisa. Solo dopo l’ufficializzazione del tecnico croato si capirà se il club lombardo potrà davvero affondare il colpo per Claudio Echeverri, talento argentino seguito con attenzione dalla società.

Si chiude invece l’avventura di Sergi Roberto al Como. Dopo due stagioni, il club lariano ha deciso di non rinnovare il contratto dell’ex Barcellona. Nel messaggio d’addio, il centrocampista spagnolo ha ricordato il percorso compiuto con il Como, dalla promozione in Serie A fino alla qualificazione in Champions League.

Infine, restano aperte diverse piste di mercato. Alessandro Romano continua a piacere a Torino e Cagliari, mentre Luigi Cherubini è seguito con attenzione da Genoa e Frosinone.