Corriere dello Sport: “Ascoli alla ribalta. È Capitale della B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Ascoli sarà il palcoscenico della presentazione dei calendari della Serie B 2026/27. Come riportato da Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, il Consiglio direttivo della Lega Serie B ha scelto la città marchigiana per ospitare la cerimonia ufficiale che darà il via alla 95ª edizione del campionato cadetto.

L’evento è in programma il 22 luglio e rappresenterà il primo appuntamento istituzionale della nuova stagione. La decisione, come evidenzia Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, è maturata dopo la candidatura presentata da Ascoli nell’ultima assemblea della Lega. Una scelta che conferma la volontà di valorizzare non soltanto il calcio, ma anche il patrimonio storico e culturale delle città protagoniste del torneo.


Da Mantova ad Ascoli, continua il viaggio nella bellezza italiana

Dopo Mantova e Palazzo Te, sede della presentazione dei calendari nella passata stagione, la Lega Serie B ha deciso di puntare su Ascoli, la celebre “Città del Travertino”, nota per il suo patrimonio artistico e per la splendida Piazza del Popolo.

«Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d’eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all’orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione», ha dichiarato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, come riportato da Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport.

Ascoli protagonista dopo il ritorno in Serie B

Per la città marchigiana si tratta di un altro momento di grande visibilità nazionale dopo la promozione conquistata ai playoff contro il Brescia lo scorso 7 giugno.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente bianconero Bernardino Passeri, che, come racconta Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, ha sottolineato come la scelta rappresenti «un motivo di orgoglio per tutto il territorio» e un riconoscimento per la stagione che ha riportato l’Ascoli in Serie B.

Mercato: poche rivoluzioni per la squadra di Tomei

Sul fronte mercato, secondo quanto evidenziato da Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, non sono attese operazioni particolarmente rivoluzionarie. La dirigenza intende ripartire dal gruppo che ha conquistato la promozione, mantenendo l’ossatura della squadra guidata da Francesco Tomei.

L’idea è quella di intervenire soltanto con innesti mirati per migliorare una rosa che ha già dimostrato solidità e identità di gioco nel 4-2-3-1 adottato durante la scorsa stagione.

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