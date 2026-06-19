Serie B, tutte le trattative del giorno: Possanzini al Südtirol, Turati verso Catanzaro. Avellino scatenato sul mercato

Giornata intensa sul fronte della Serie B, con diverse panchine che stanno trovando una definizione e numerose operazioni di mercato in fase avanzata. Dal Südtirol, che ha individuato in Davide Possanzini il successore di Fabrizio Castori, al Catanzaro che ha scelto Marco Turati per il dopo Aquilani, fino all’Avellino che continua a lavorare su più tavoli per rinforzare la rosa in vista del ritorno in cadetteria.

Südtirol, scelto Possanzini dopo l’arrivo di Lovisa





Dopo aver ufficializzato il nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa, il Südtirol ha sciolto anche il nodo allenatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scelta è ricaduta su Davide Possanzini, reduce dall’esperienza al Mantova e accostato nelle scorse settimane anche alla Sampdoria.

L’allenatore avrebbe superato la concorrenza di Giorgio Gorgone, inizialmente favorito dopo l’arrivo del nuovo dirigente altoatesino.

Avellino protagonista: Faticanti e Pecorino in arrivo

L’Avellino continua a muoversi con decisione. Il Corriere dello Sport riferisce che il club irpino ha ormai definito con la Juventus gli arrivi di Giacomo Faticanti ed Emanuele Pecorino.

Per Faticanti è prevista la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri, mentre Pecorino dovrebbe approdare in Campania a titolo definitivo.

Per la trequarti restano vive le piste che portano a Luis Hasa, di proprietà del Napoli e reduce dall’esperienza alla Carrarese, e a Rares Ilie, fantasista rumeno del Nizza rientrato dal prestito all’Empoli.

Pyyhtiä, il vero colpo nel mirino

Secondo il Corriere dello Sport, il nome nuovo per il centrocampo biancoverde è quello di Niklas Pyyhtiä, centrocampista finlandese classe 2003 del Bologna.

Il club campano starebbe lavorando a un’operazione a titolo definitivo per il giocatore, che vanta già esperienze in Serie B con le maglie di Ternana, Südtirol e Modena.

Pisa, Bianco pronto alla firma

In casa Pisa è ormai imminente l’arrivo di Paolo Bianco. L’ex tecnico del Monza avrebbe trovato l’intesa per la risoluzione del contratto con i brianzoli e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità.

Sul mercato il club nerazzurro punta a trattenere Ebenezer Akinsamiro. Il Pisa ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro, ma l’Inter mantiene il diritto di contro-riscatto versando un milione aggiuntivo.

Piacciono inoltre Giuseppe Leone, in uscita dalla Juve Stabia, e Matteo Cocchi, laterale dell’Inter Under 23.

In uscita attenzione a Touré, seguito dal Wrexham, mentre Angori continua ad avere estimatori in Serie A, con il Bologna particolarmente interessato.

Catanzaro, scelta fatta: Turati per il dopo Aquilani

Dopo settimane di valutazioni, il Catanzaro avrebbe deciso di affidare la panchina a Marco Turati.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il profilo dell’ex collaboratore di Vincenzo Italiano avrebbe prevalso dopo un lungo casting che aveva coinvolto anche Possanzini, Mignani, Pagliuca, Gorgone, Corrent, Ceppitelli e De Giorgio.

La dirigenza giallorossa avrebbe così deciso di puntare ancora una volta su un tecnico emergente, seguendo una linea già adottata in passato.

Cesena, Pagliuca resta favorito ma la proprietà prende tempo

Il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini continua a spingere per portare Guido Pagliuca sulla panchina bianconera.

La proprietà americana, guidata da John e Michael Aiello, non avrebbe però ancora abbandonato l’idea di confermare Ashley Cole.

Nel frattempo la tifoseria si è esposta apertamente contro questa ipotesi con uno striscione apparso all’esterno del “Manuzzi”: «Ashley Cole? No, thanks».

Vicenza, ufficiale Corazza

Il Vicenza ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Bologna di Tommaso Corazza, esterno mancino classe 2004 reduce dalle esperienze con Pescara e Cesena.

I biancorossi salutano invece Alessio Tribuzzi e Alessandro Capello, che rientrano rispettivamente ad Avellino e Arezzo.

Mantova, riscattato Benaissa

Il Mantova ha esercitato il diritto di riscatto per Fahem Benaissa dal Casa Pia. Il difensore francese ha firmato un contratto fino al 2030.

I virgiliani hanno inoltre trovato l’accordo con il Verona per Davide De Battisti e continuano a lavorare per Federico Chinetti del Como.

Tra gli altri obiettivi figurano Matheus Charlys del Verona, Abdou-Salam Konate del Parma e Luca Di Maggio dell’Inter.

Arezzo, Schiavi nel mirino per la Serie B

L’Arezzo, neopromosso in Serie B, continua la costruzione della nuova rosa.

Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampo potrebbe essere rinforzato da Nicolas Schiavi, regista argentino della Carrarese autore di una stagione da sei reti.

Molto vicino anche il portiere Alessandro Nunziante, talento dell’Udinese e della Nazionale Under 20, destinato ad arrivare in prestito.