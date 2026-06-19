Corriere dello Sport: “Palermo, Geria confermato. Per la Primavera si valutano nuovi profili, spunta Amelia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
amelia

Il Palermo prosegue il lavoro di programmazione non soltanto sulla prima squadra, ma anche sul settore giovanile e sul movimento femminile. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha ufficializzato la conferma di Giuseppe Geria nel ruolo di responsabile del settore giovanile e femminile anche per la prossima stagione.

Una scelta che garantisce continuità a un progetto che negli ultimi anni ha visto il Palermo investire con decisione nella crescita dei giovani talenti e nello sviluppo del calcio femminile. La conferma di Geria rappresenta infatti un tassello importante nella strategia del club, che punta a rafforzare ulteriormente il proprio vivaio.


Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’attenzione è ora rivolta alla definizione degli staff tecnici delle varie categorie. In particolare resta da individuare il nuovo allenatore della Primavera dopo l’addio di Cristiano Del Grosso, che lascia la guida della formazione giovanile rosanero.

Tra le ipotesi al vaglio della società emerge anche un nome di grande esperienza e prestigio. Come riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo starebbe valutando un possibile ingresso di Marco Amelia all’interno dell’organigramma tecnico del settore giovanile.

L’ex portiere rosanero, protagonista della storica promozione in Serie A e campione del mondo con l’Italia nel 2006, potrebbe tornare a Palermo in una nuova veste. L’ipotesi attualmente sul tavolo sarebbe quella di affidargli la guida dell’Under 17, inserendolo nel percorso di crescita dei giovani talenti del club.

Un eventuale ritorno di Amelia rappresenterebbe un’importante operazione anche sotto il profilo dell’esperienza e dell’identità rosanero, portando nel settore giovanile una figura che conosce bene l’ambiente palermitano e che ha vissuto da protagonista una delle pagine più significative della storia recente del club.

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