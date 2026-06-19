Corriere dello Sport: “Palermo, attesa per il Barbera. Il 15 luglio la conferenza decisiva sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Non c’è soltanto il mercato a tenere banco in casa Palermo. Parallelamente alle trattative per rinforzare la squadra di Filippo Inzaghi, continua a occupare un ruolo centrale il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, considerato strategico per il futuro del club e della città.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la data cerchiata in rosso è quella del 15 luglio, quando si terrà la conferenza decisoria dei servizi. Un appuntamento fondamentale che riunirà tutti gli enti coinvolti nel percorso autorizzativo e che dovrà portare all’approvazione definitiva del progetto di restyling dell’impianto e delle aree circostanti.


Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dall’incontro dovranno emergere indicazioni definitive sia sugli aspetti progettuali sia sulla ripartizione degli investimenti economici tra la parte pubblica e quella privata rappresentata dal City Football Group.

I rilievi e le richieste di integrazione emersi nelle ultime settimane non destano particolare preoccupazione all’interno della società rosanero. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo considera tali osservazioni come normali passaggi tecnici nell’ambito di un iter complesso e articolato come quello relativo alla riqualificazione di uno stadio destinato a diventare uno dei punti di riferimento per Euro 2032.

L’aspetto che continua a richiedere maggiore attenzione riguarda invece la sostenibilità economica dell’intervento. La definizione dei costi complessivi e della relativa ripartizione tra soggetti pubblici e privati rappresenta infatti uno dei passaggi più delicati dell’intero progetto.

L’obiettivo comune resta comunque quello di inserire Palermo tra le città candidate a ospitare gli Europei del 2032. In quest’ottica, come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è prevista anche la visita nel capoluogo siciliano di una delegazione UEFA che dovrà valutare lo stato dell’impianto e le prospettive legate al progetto di ammodernamento.

Per il Palermo la riqualificazione del Barbera rappresenta molto più di un semplice intervento infrastrutturale. Il nuovo stadio è infatti considerato un tassello fondamentale per la crescita del club, per lo sviluppo del progetto City Football Group e per sostenere gli investimenti futuri destinati alla squadra.

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