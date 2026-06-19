Corriere dello Sport: “Il Palermo insegue Luvumbo”

Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi prende forma partendo dalle corsie offensive. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per consegnare al tecnico rosanero esterni in grado di aumentare imprevedibilità, qualità nell’uno contro uno e rifornimenti per Joel Pohjanpalo, protagonista dell’ultima stagione con 25 reti complessive.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, tra gli obiettivi principali del Palermo figurano Zito Luvumbo e Mattia Compagnon, due profili che rispondono perfettamente alle esigenze tattiche del nuovo progetto tecnico. L’idea è quella di dotare la squadra di giocatori capaci di creare superiorità numerica e di garantire maggiore incisività negli ultimi trenta metri.





Il nome più caldo resta quello di Luvumbo, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Cagliari. Il nazionale angolano, reduce dall’esperienza in prestito al Maiorca, è considerato uno dei profili più adatti al sistema di gioco che Inzaghi intende sviluppare. A confermare indirettamente l’interesse dei rosanero sono state anche le parole del direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, che ha rivelato l’esistenza di due offerte per il giocatore, una proveniente dall’estero e una dall’Italia.

Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo continua a lavorare sulla pista che porta all’attaccante angolano senza particolare fretta, mantenendo aperte diverse alternative sul mercato. Tuttavia Luvumbo resta uno dei nomi maggiormente apprezzati dalla dirigenza di viale del Fante.

Parallelamente resta viva anche la candidatura di Mattia Compagnon, reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia. L’esterno offensivo, mancino naturale che predilige partire dalla corsia destra per accentrarsi, viene considerato un elemento in grado di garantire qualità, freschezza e soluzioni offensive differenti.

Tra le opzioni valutate dal Palermo c’è inoltre il possibile ritorno di Rui Modesto. Il club rosanero non ha esercitato il diritto di riscatto nei confronti dell’esterno dell’Udinese, ma sta studiando una nuova formula per riportarlo in Sicilia. La sua permanenza resta quindi una possibilità concreta all’interno delle strategie di mercato.

L’obiettivo del Palermo è chiaro: intervenire con decisione sugli esterni offensivi per aumentare il potenziale del reparto avanzato e mettere Pohjanpalo nelle migliori condizioni possibili per continuare a essere il terminale offensivo della squadra.