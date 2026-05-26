Palermo Under 19: Balaguss convocato dalla Nazionale lettone

Il Palermo ha comunicato la convocazione di Nils Balaguss con la Nazionale Under 19 lettone. Il giovane portiere rosanero, classe 2008 e protagonista con l’Under 19 del club siciliano, prenderà parte alla “Baltic Cup U19”, torneo in programma a Riga dal 2 all’8 giugno.

Balaguss sarà impegnato nelle sfide contro Lituania e Estonia, in calendario rispettivamente il 4 e l’8 giugno alle ore 16.00. Una nuova esperienza internazionale per l’estremo difensore del settore giovanile rosanero, che continua così il proprio percorso di crescita anche con la selezione nazionale lettone.



