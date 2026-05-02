Serie A: un punto a testa tra Como e Napoli, al “Sinigaglia” termina 0-0. La classifica aggiornata
Si conclude il match di Serie A tra Como e Napoli. Una partita equilibrata, che non ha visto nessuna delle due squadre prevalere e termina sul risultato di 0-0.
Partono meglio gli uomini di Cesc Fabregas, che all’8′ hanno subito una palla gol clamorosa per sbloccare il risultato: palla perfetta di Nico Paz per Douvikas, che entra in area e salta Milinkovic Savic ma, a porta vuota, perde l’attimo e calcia addosso a Rrahmani che salva sulla linea di porta.
Al 18′ arriva la prima occasione del match anche per i partenopei: sugli sviluppi di corner, McTominay in anticipo ci prova di testa, ma la palla termina di poco a lato. Il Como continua però a spingere, e al 31′ va vicino alla rete del vantaggio con Diao che, solo davanti a Milinkovic Savic, si lascia ipnotizzare dal portiere avversario.
Nonostante un ritmo piacevole, nella ripresa la partita continua a non sbloccarsi. I lariani continuano il loro pressing, mentre la formazione di Antonio Conte resta sulla difensiva. Al 60′ i padroni di casa ci provano nuovamente con Diao, che di testa non inquadra la porta.
L’occasione più importante del secondo tempo, però, l’hanno i partenopei, con un conclusione a giro di Politano dall’esterno dell’area che centra il palo pieno, negando al gioia del gol all’italiano. Le due squadre devono dunque accontentarsi di un punto per parte.
LA CLASSIFICA
Inter — 79
Napoli — 70
Milan — 67
Juventus — 64
Como — 62
Roma — 61
Atalanta — 54
Lazio — 48
Bologna — 48
Udinese — 47
Sassuolo — 46
Parma — 42
Torino — 41
Genoa — 39
Fiorentina — 37
Cagliari — 36
Lecce — 32
Cremonese — 28
Verona — 19
Pisa – 18