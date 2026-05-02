Serie A: un punto a testa tra Como e Napoli, al “Sinigaglia” termina 0-0. La classifica aggiornata

Si conclude il match di Serie A tra Como e Napoli. Una partita equilibrata, che non ha visto nessuna delle due squadre prevalere e termina sul risultato di 0-0.

Partono meglio gli uomini di Cesc Fabregas, che all’8′ hanno subito una palla gol clamorosa per sbloccare il risultato: palla perfetta di Nico Paz per Douvikas, che entra in area e salta Milinkovic Savic ma, a porta vuota, perde l’attimo e calcia addosso a Rrahmani che salva sulla linea di porta.





Al 18′ arriva la prima occasione del match anche per i partenopei: sugli sviluppi di corner, McTominay in anticipo ci prova di testa, ma la palla termina di poco a lato. Il Como continua però a spingere, e al 31′ va vicino alla rete del vantaggio con Diao che, solo davanti a Milinkovic Savic, si lascia ipnotizzare dal portiere avversario.

Nonostante un ritmo piacevole, nella ripresa la partita continua a non sbloccarsi. I lariani continuano il loro pressing, mentre la formazione di Antonio Conte resta sulla difensiva. Al 60′ i padroni di casa ci provano nuovamente con Diao, che di testa non inquadra la porta.

L’occasione più importante del secondo tempo, però, l’hanno i partenopei, con un conclusione a giro di Politano dall’esterno dell’area che centra il palo pieno, negando al gioia del gol all’italiano. Le due squadre devono dunque accontentarsi di un punto per parte.

LA CLASSIFICA

Inter — 79

Napoli — 70

Milan — 67

Juventus — 64

Como — 62

Roma — 61

Atalanta — 54

Lazio — 48

Bologna — 48

Udinese — 47

Sassuolo — 46

Parma — 42

Torino — 41

Genoa — 39

Fiorentina — 37

Cagliari — 36

Lecce — 32

Cremonese — 28

Verona — 19

Pisa – 18