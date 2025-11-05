Bari, tegola Darboe: lesione di alto grado e lungo stop

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

In seguito all’infortunio di Ebrima Darboe, rimediato nel match di domenica al “San Nicola” contro il Cesena, il Bari ha reso noto il risultato degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista gambiano. I tempi di recupero sono stimati dalla 6 alle 8 settimane, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione della lesione.

Questo il comunicato del club:

“SSC Bari comunica che gli esami a cui è stato sottoposto Ebrima Darboe per valutare l’entità del problema che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida di domenica scorsa contro il Cesena, hanno evidenziato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso”.

