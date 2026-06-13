Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro entra nel vivo. Osti spinge anche per Marin, Moreo e Rui Modesto”

Il Palermo continua a muoversi su più tavoli di mercato e uno dei dossier più caldi riguarda Tommaso Cassandro. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha intensificato i contatti con il Como per il difensore classe 2000, individuato come uno dei profili più adatti al nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Reduce da una stagione positiva con il Catanzaro, chiusa con 38 presenze, 4 gol e 4 assist tra campionato e playoff, Cassandro viene apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta cercando di trasformare i primi contatti in una vera trattativa, mentre resta ancora da definire la formula dell’operazione.





Sul tavolo ci sarebbero diverse soluzioni, dalla cessione a titolo definitivo a un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni. Il Como non sembra intenzionato a trattenere il giocatore a tutti i costi e i dialoghi tra le parti proseguono con fiducia.

A centrocampo restano invece vive le piste che portano a Simone Trimboli e Marius Marin. Il primo continua a essere uno dei profili maggiormente graditi alla dirigenza rosanero, mentre il secondo rappresenta una delle occasioni più interessanti tra i giocatori in scadenza di contratto.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Marin lascerà il Pisa a parametro zero il prossimo 30 giugno e, nonostante l’interesse di alcune società estere, il rapporto costruito con Inzaghi durante l’esperienza toscana potrebbe giocare un ruolo importante nella scelta del centrocampista rumeno.

Sempre dal Pisa arriva un altro nome che continua a essere monitorato con attenzione: Stefano Moreo. L’attaccante piace per la sua versatilità e per la capacità di ricoprire più posizioni nel reparto offensivo, caratteristiche particolarmente apprezzate dal tecnico rosanero.

Parallelamente prosegue anche il lavoro per Rui Modesto. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i contatti tra Palermo e Udinese non si sono mai interrotti e la società rosanero continua a cercare la formula giusta per riportare in Sicilia l’esterno angolano, protagonista di un finale di stagione in costante crescita.

Sul fronte delle ufficialità, infine, restano attese quelle relative al rinnovo del direttore sportivo Carlo Osti e alla permanenza di Jesse Joronen. Il portiere finlandese resta la prima scelta per la porta rosanero e, salvo sorprese, dovrebbe continuare la propria avventura a Palermo anche nella prossima stagione.