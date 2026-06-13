Giornale di Sicilia: “Peda vola sul mercato, Gomes perde valore. Come cambiano le quotazioni rosanero”

La stagione appena conclusa non ha modificato soltanto le gerarchie tecniche del Palermo, ma anche le valutazioni economiche dei singoli calciatori. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, alcuni rosanero hanno visto crescere sensibilmente il proprio valore di mercato, mentre altri hanno registrato un netto ridimensionamento.

Tra i casi più significativi spicca quello di Patryk Peda. Il difensore polacco, classe 2002, è il giocatore che ha fatto registrare l’incremento più importante all’interno della rosa rosanero. Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il suo valore è passato da 450 mila euro a 2 milioni, con una crescita del 344,4%.





Un dato che certifica la crescita del centrale polacco, destinato inoltre a perdere lo status di under nella prossima stagione per entrare nella lista degli over. L’operazione conclusa dal Palermo quando il club lo acquistò per appena 75 mila euro si conferma oggi particolarmente vantaggiosa e potrebbe generare una plusvalenza significativa in caso di futura cessione.

Tra i giocatori che hanno incrementato maggiormente la propria quotazione figura anche Niccolò Pierozzi. L’esterno destro rosanero è passato da una valutazione di 1,2 milioni a 4 milioni di euro grazie a una stagione da protagonista, impreziosita da gol, assist e continuità di rendimento.

Cresce anche il valore di Filippo Ranocchia, che conferma il proprio peso all’interno del progetto tecnico. Il centrocampista è oggi valutato 4 milioni di euro, con un incremento di circa 500 mila euro rispetto alla stagione precedente.

Se alcuni calciatori sorridono, altri registrano invece una flessione. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il caso più evidente è quello di Claudio Gomes, il cui valore è sceso da 2,8 a 1,5 milioni di euro. Una diminuzione legata al minor impiego e alle difficoltà vissute nell’ultima stagione.

Calo anche per Joel Pohjanpalo, nonostante il rendimento positivo. L’età incide inevitabilmente sulla valutazione del centravanti finlandese, passato da 4,5 a 3,5 milioni di euro.

In diminuzione anche la quotazione di Dennis Johnsen, sceso da 3,5 a 2,5 milioni, mentre hanno registrato un deprezzamento di circa 600 mila euro anche Magnani, Augello e Gyasi.

L’analisi riportata da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia conferma come il mercato non valuti soltanto le prestazioni sul campo, ma anche età, prospettive di crescita e potenziale rendimento futuro, elementi che continuano a incidere in maniera determinante sulle quotazioni dei calciatori.