Palermo presenta il nuovo Barbera: «Non solo uno stadio, ma un nuovo luogo per la città»

Il Palermo FC compie un altro passo concreto verso il futuro del Renzo Barbera. Il club rosanero ha infatti presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria nell’ambito del percorso amministrativo per il progetto di riqualificazione dello stadio, sviluppato insieme allo studio internazionale di architettura Populous.

Una visione ambiziosa, moderna e internazionale, che punta a trasformare il Barbera non soltanto in un impianto sportivo rinnovato, ma in una vera infrastruttura urbana aperta alla città, sostenibile e vissuta tutto l’anno.





Il progetto, illustrato dal club attraverso una nota ufficiale, ruota attorno a cinque principi fondamentali.

Il primo riguarda l’integrazione con Palermo e con il quartiere. Il nuovo Barbera sarà infatti concepito come uno spazio aperto alla comunità, con aree dedicate alla socialità, servizi per famiglie e cittadini, spazi commerciali e luoghi di aggregazione capaci di generare sviluppo urbano e nuove opportunità per il territorio.

Grande attenzione anche all’esperienza del tifoso. Lo stadio sarà completamente coperto, con spalti più vicini al campo e senza barriere, panchine integrate nella tribuna, nuove aree hospitality e fan zone, oltre a servizi migliorati sotto il profilo dell’accessibilità, della sicurezza e del comfort. Previsti inoltre spazi dedicati alle persone con disabilità e nuove aree food & beverage in tutti i settori.

Il Palermo sottolinea anche il rispetto per la storia e per l’identità della città. Il progetto nasce infatti valorizzando il rapporto storico tra il Barbera, il Parco della Favorita e Monte Pellegrino, elementi simbolici del panorama palermitano che continueranno a rappresentare il cuore dell’impianto.

L’obiettivo del club è chiaro: dotare Palermo di uno stadio moderno e multifunzionale, capace di ospitare non solo il calcio di alto livello – comprese eventuali gare di Euro 2032 – ma anche concerti, eventi culturali e manifestazioni internazionali.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla sostenibilità ambientale. Il progetto prevede soluzioni fotovoltaiche, sistemi per il recupero dell’acqua piovana, parcheggi alberati con pavimentazione drenante e un forte incentivo alla mobilità sostenibile, con percorsi dedicati a biciclette, mezzi elettrici e trasporto pubblico.

Accanto allo stadio nascerà inoltre “Casa Palermo”, il nuovo quartier generale del club con museo, store ufficiale, uffici e spazi dedicati a tifosi e ospiti premium.

Nella nota, il Palermo FC ribadisce la volontà di collaborare con istituzioni locali e nazionali per mantenere viva la candidatura della città a sede di UEFA Euro 2032 e per realizzare un’opera considerata strategica per il futuro del club e di Palermo.

«La visione del Club è chiara: non solo un nuovo stadio, ma un nuovo luogo per Palermo. Un’infrastruttura capace di custodire la memoria, accogliere il presente e costruire il futuro», conclude la società rosanero.