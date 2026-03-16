Verso Palermo-Juve Stabia, il club rosanero sui social: “Dare il 100% contro tutto e tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
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Sconfitta amara quella di sabato per il Palermo nella trasferta di Monza, che è uscito con le ossa rotte dallo U-Power Stadium. È tempo di reagire per gli uomini di Inzaghi, che domani ospiteranno al Barbera la Juve Stabia, per il turno infrasettimanale valido per la 31a giornata del campionato di Serie BKT.

“Dare il 100%. SEMPRE. Contro tutto e contro tutti. Tutti al Barbera domani 👊” il messaggio via social del club rosanero in vista dell’importante gara, che esorta i tifosi a sostenere domani la squadra dagli spalti. Il secondo posto dista 6 punti, ma adesso rimangono 8 gare da affrontare come finali per raggiungere il sogno della promozione in Serie A.


 

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