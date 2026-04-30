Modesto presenta Mantova-Monza: «Saremo arbitri della promozione, sono fiducioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
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MANTOVA – In vista del match contro il Monza, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, in una sfida che potrebbe decidere la corsa alla promozione diretta in Serie A.

«Proprio l’altro giorno pensavo a tutto il percorso che abbiamo fatto – ha dichiarato Modesto – ancora non c’è la matematica per l’obiettivo che ci siamo prefissati e naturalmente va giocata la partita».


Il tecnico ha poi analizzato l’avversario di domani: «Il Monza, come Venezia e Frosinone, sta facendo un campionato strepitoso come media punti, vittorie, gioco; è una squadra ben allenata da Paolo Bianco, ma noi siamo pronti, aspettiamo solo il verdetto di fine gara».

E sulle insidie che nasconde questa gara: «Ci saranno tante difficoltà, ci confronteremo con giocatori esperti e di qualità, che fino allo scorso anno erano in A, gli stimoli non mancheranno. Ci sarà tanta gente, ci aspettiamo però una bella partita, che affronteremo nel migliore dei modi, perché davanti al nostro pubblico serve una grande prestazione».

Modesto infine spiega come la sua squadra sarà “arbitro della promozione”: «Sono fiducioso, perché vedo come si allenano i ragazzi, che hanno fame e voglia di centrare il nostro obiettivo. Sappiamo di essere arbitri della promozione di un’altra squadra, mi era successo l’anno scorso in Serie C, ma vogliamo dare fastidio a chiunque: se poi il Monza sarà più bravo, gli stringeremo la mano»

 

 

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