Europa League: vincono di misura Braga e Nottingham Forest. I risultati finali
Si concludono i match d’andata delle semifinali di Europa League. Sfide combattute, con le qualificazioni totalmente aperte e che si decideranno nelle partite di ritorno.
Vince 2-1 il Braga nel match casalingo contro il Friburgo. Sbloccano subito l’incontro i portoghesi, che all’8′ trovano la rete del vantaggio: Tiknaz sfrutta una mischia in area di rigore e, senza pensarci troppo, infila la sfera alle spalle dell’estremo difensore avversario.
Arriva subito la reazione degli ospiti, che al 16′ riportano il risultato in parità con il gol dell’italiano Vincenzo Grifo. Nel finale di primo tempo i padroni di casa hanno un importante opportunità dagli 11 metri: dal dischetto va Zalazar che però si lascia ipnotizzare da Atobolu. Nella ripresa i portoghesi riescono a portare a casa il risultato grazie alla rete al 90+2′ da Dorgeles.
Dopo una prima frazione di gioco terminata sul risultato di 0-0, si decide nella ripresa invece il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Risolve l’incontro il rigore trasformato al 71′ da Wood, regalando la vittoria ai padroni di casa.
Braga-Friburgo 2-1 (8′ Tiknaz; 16′ Grifo; 90+2′ Dorgoles)
Nottingham-Aston Villa 1-0 (71′ Wood (R) )