Amichevoli: Finlandia battuta 2-1 dall’Ungheria. Pohjanpalo in campo 66′. Joronen entra nel finale

L’amichevole tra Ungheria e Finlandia si è conclusa con la vittoria per 2-1 della formazione magiara, al termine di una gara indirizzata già nel primo tempo.

Nel primo tempo l’Ungheria ha preso il controllo del match grazie alla doppietta di Varga, andando all’intervallo sul 2-0. Nella ripresa la Finlandia ha reagito accorciando le distanze con Miettinen, ma non è riuscita a completare la rimonta.





Tra i protagonisti in casa Finlandia c’è stato Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, schierato titolare e rimasto in campo per 66 minuti prima della sostituzione con Keskinen. Prestazione generosa ma senza grandi occasioni per incidere.

L’altro rosanero, il portiere Jesse Joronen, è invece entrato nel finale all’81’ al posto di Hradecky, senza però riuscire a evitare la sconfitta.

Una gara utile per entrambe le selezioni in vista dei prossimi impegni internazionali, con l’Ungheria più concreta nei momenti chiave del match.