Amichevoli: Finlandia battuta 2-1 dall’Ungheria. Pohjanpalo in campo 66′. Joronen entra nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
HKEjSTPWoAArFDx

L’amichevole tra Ungheria e Finlandia si è conclusa con la vittoria per 2-1 della formazione magiara, al termine di una gara indirizzata già nel primo tempo.

Nel primo tempo l’Ungheria ha preso il controllo del match grazie alla doppietta di Varga, andando all’intervallo sul 2-0. Nella ripresa la Finlandia ha reagito accorciando le distanze con Miettinen, ma non è riuscita a completare la rimonta.


Tra i protagonisti in casa Finlandia c’è stato Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, schierato titolare e rimasto in campo per 66 minuti prima della sostituzione con Keskinen. Prestazione generosa ma senza grandi occasioni per incidere.

L’altro rosanero, il portiere Jesse Joronen, è invece entrato nel finale all’81’ al posto di Hradecky, senza però riuscire a evitare la sconfitta.

Una gara utile per entrambe le selezioni in vista dei prossimi impegni internazionali, con l’Ungheria più concreta nei momenti chiave del match.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (70) joronen

Palermo: Joronen riceve il Cartellino Verde Serie B 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
pohja

Ungheria avanti 2-0 sulla Finlandia di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
717115759_1684217496558013_4101981766459015599_n

Palermo, l’ex rosa Belotti in visita all’Ospedale Civico: un gesto di cuore per i piccoli pazienti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
pohja

Finlandia, Pohjanpalo titolare contro l’Ungheria: Joronen parte dalla panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
del grosso

Del Grosso verso l’addio al Palermo, possibile nuova avventura in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
702625528_18092144813210245_2120699980340058085_n

Palermo, un giovane talento ungherese convince in prova: il club valuta l’affondo per Vincze

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
palermo cremonese 2-3 (112) Diakite vandeputte

Escl. Palermo, si torna a guardare in casa Cremonese

Giorgio Elia Giugno 5, 2026
El Shaarawy

Gazzetta dello Sport: “El Shaarawy tra Venezia e Palermo. I lagunari seguono anche Satriano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Gazzetta dello Sport: “Palermo, nuovo assalto alla A. Inzaghi cambia e punta Liberali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
dybala

Gazzetta dello Sport: “Palermo, tentativo per Dybala. La Joya ringrazia e resta alla Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 074211

Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia al vice Augello. Bonfanti resta un obiettivo per la fascia sinistra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
inzaghi mirri gardini osti (7)

Giornale di Sicilia: “Missione finita a Manchester. Il Palermo passa in azione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026

Ultimissime

HKEjSTPWoAArFDx

Amichevoli: Finlandia battuta 2-1 dall’Ungheria. Pohjanpalo in campo 66′. Joronen entra nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (70) joronen

Palermo: Joronen riceve il Cartellino Verde Serie B 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Roberto_Stellone

Catania: per la panchina spunta anche l’ex rosa Stellone

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
gliozzi modena

Mantova, colpo in attacco: Gliozzi a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
pohja

Ungheria avanti 2-0 sulla Finlandia di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026