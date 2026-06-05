Palermo: Joronen riceve il Cartellino Verde Serie B 2025/26

La Serie BKT guarda al futuro senza dimenticare la propria storia. Nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi a Parma, la Lega Serie B ha presentato ufficialmente “Proud to B”, il nuovo progetto di comunicazione pensato per raccontare il campionato ben oltre i novanta minuti di gioco.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare persone, territori e storie che rendono unica la Serie BKT, creando un ponte tra tradizione e innovazione. A illustrare la visione del progetto sono stati il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e il direttore Media, Commerciale, Marketing e Comunicazione Fabio Guadagnini.





«Oggi i campionati non competono soltanto sul campo, ma anche nella capacità di generare contenuti, emozioni e appartenenza. Proud to B nasce per trasformare la grande ricchezza narrativa della Serie BKT in un racconto continuo, autentico e capace di parlare a tutte le generazioni», ha dichiarato Bedin.

Sul palco si sono alternati protagonisti di epoche diverse del calcio italiano. A rappresentare le “Legends” della Serie BKT c’erano Stefan Schwoch e Simone Barone, mentre il mondo dei creator digitali era rappresentato da Eleonora Patriarca, Luca Leoni, Matteo Bonati, Marcello Mosca e Marco Totaro.

La serata è stata anche l’occasione per celebrare il fair play con la consegna dei Cartellini Verdi della stagione 2025/26, realizzata in collaborazione con BKT. Tra i premiati figurano Andrea Fulignati, Tommaso Fumagalli e il portiere del Palermo Jesse Joronen.

Il progetto si fonda su tre pilastri principali: le Legends, ex campioni chiamati a raccontare il lato più autentico della categoria; i Digital Creator, incaricati di avvicinare il campionato alle nuove generazioni attraverso i social network; e gli Junior Reporter, giovani tifosi che racconteranno le partite delle proprie squadre del cuore come telecronisti.

Durante l’evento è stata inoltre presentata la Top 11 ufficiale della Serie BKT 2025/26, una formazione ideale scelta direttamente dai tifosi attraverso i canali social della Lega.

Con Proud to B, la Serie BKT inaugura così una nuova era della comunicazione, puntando su autenticità, condivisione e partecipazione per raccontare il campionato più vicino ai territori e alle passioni dei tifosi.