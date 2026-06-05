Catania: per la panchina spunta anche l’ex rosa Stellone

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Roberto_Stellone

Il Catania continua a valutare diversi profili per la guida tecnica in vista della prossima stagione. Non c’è infatti soltanto Raffaele Biancolino tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossazzurra, ma anche quello di Roberto Stellone.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il tecnico della Vis Pesaro sarebbe uno dei candidati per la panchina etnea. Stellone sarebbe vicino all’addio al club marchigiano nonostante un contratto in essere fino al 2030, circostanza che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato nelle prossime settimane.


Allenatore di grande esperienza per la categoria, Stellone è ricordato anche dai tifosi del Palermo per aver guidato i rosanero nella stagione 2018/19, chiusa con il terzo posto in Serie B e la successiva delusione dei playoff. Nel suo curriculum figurano inoltre le esperienze con Frosinone, Bari, Ascoli, Reggina e Vis Pesaro.

Nelle ultime ore il suo nome era stato accostato anche al Pescara, ma il club abruzzese sembra orientato verso altre soluzioni. Il Catania resta quindi una pista concreta per il futuro dell’ex tecnico rosanero.

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