Mantova, colpo in attacco: Gliozzi a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
gliozzi modena

Il Mantova è vicino a piazzare un importante colpo di mercato per rinforzare il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, i virgiliani sarebbero infatti a un passo dall’acquisto di Ettore Gliozzi dal Modena.

L’attaccante, già vicino al trasferimento al Catanzaro durante l’ultima sessione invernale di mercato prima che l’operazione saltasse nelle battute finali, sembra ora destinato a cambiare maglia in vista della prossima stagione. L’affare sarebbe in fase avanzata e potrebbe chiudersi a titolo definitivo, anche se i dettagli dell’operazione non sono stati ancora resi noti.


Per il Mantova si tratterebbe di un innesto di assoluto valore ed esperienza per il campionato di Serie B. Nell’ultima stagione con il Modena, infatti, Gliozzi ha collezionato 33 presenze tra campionato e coppa, mettendo a segno 11 reti e fornendo 3 assist, numeri che lo hanno confermato tra gli attaccanti più affidabili della categoria.

Il club lombardo punta così a regalarsi un bomber di comprovata esperienza per affrontare con ambizione il prossimo campionato. La fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

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