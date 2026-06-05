Ungheria avanti 2-0 sulla Finlandia di Pohjanpalo

Si chiude sul punteggio di 2-0 il primo tempo dell’amichevole tra Ungheria e Finlandia. A trascinare i padroni di casa è Barnabás Varga, autore di una doppietta che sta indirizzando il match a favore della formazione magiara.

Dopo un avvio equilibrato, l’Ungheria ha trovato il vantaggio al 26′ grazie a Varga, bravo a finalizzare un assist di Dominik Szoboszlai. La Finlandia ha provato a reagire, ma senza riuscire a creare particolari pericoli dalle parti della porta avversaria.





Al 43′ è arrivato il raddoppio ancora con Varga, che ha firmato la sua personale doppietta sfruttando al meglio il suggerimento di Tóth. Un colpo pesante per la squadra di Jacob Friis, apparsa in difficoltà soprattutto nella fase difensiva.

Tra i protagonisti attesi c’era anche Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo, schierato titolare al centro dell’attacco finlandese, è stato finora poco coinvolto nella manovra e non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso. Per la Finlandia servirà una netta inversione di tendenza nella ripresa per riaprire la gara.