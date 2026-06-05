Sampdoria in lutto: scomparso il medico sociale Massimo Manara

Giornata di profondo dolore in casa Sampdoria. È scomparso all’età di 63 anni il dottor Massimo Manara, responsabile sanitario del club blucerchiato e figura di grande rilievo nel panorama della medicina sportiva italiana e internazionale.

Manara si è spento nella sua Parma, lasciando un vuoto importante non solo all’interno della società ligure, ma anche tra tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane nel corso della sua lunga carriera.





A ricordarlo con commozione è stato il CEO dell’area football della Sampdoria, Jesper Fredberg: «Con la morte del dottor Manara perdiamo un grande professionista e una persona di elevato valore morale, una figura che non sarà facilmente sostituibile nella struttura del nostro club. In queste due stagioni alla Sampdoria abbiamo apprezzato il suo lavoro, la sua competenza e la sua umanità».

Parole che testimoniano il segno lasciato da Manara all’interno dell’ambiente blucerchiato, dove aveva saputo conquistare la stima di dirigenti, tecnici e calciatori grazie alla sua dedizione e alla sua professionalità.