Padova, vicino il colpo Lovato: accordo in chiusura
Il Padova è vicino a mettere a segno un importante rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoscudato è in chiusura per l’arrivo di Matteo Lovato, difensore classe 2000 attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Salernitana.
Nella scorsa stagione Lovato ha vestito la maglia dell’Empoli, confermando la propria esperienza in Serie A. Il suo approdo al Padova rappresenterebbe un innesto di spessore per il reparto arretrato, con la trattativa ormai alle battute finali.