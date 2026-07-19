Palermo, Ranocchia: «Con la difesa a quattro cambia la proposta offensiva. Hernani ed Estevez…»

Al termine della seduta mattutina del Palermo, Filippo Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Il centrocampista rosanero ha affrontato diversi temi, dal nuovo sistema di gioco con la difesa a quattro agli obiettivi della squadra, passando per il rapporto con mister Inzaghi e alcuni compagni di reparto.

Sul nuovo assetto tattico e sulle differenze rispetto al passato, Ranocchia ha spiegato: «Con la difesa a quattro cambia la proposta offensiva, avendo due esterni alti. Vogliamo far arrivare il maggior numero possibile di palloni agli esterni per creare occasioni e fare gol. Cambia anche il modo di difendere e, oltre al modulo, stiamo lavorando su alcuni principi».





Il centrocampista ha poi ribadito la volontà del gruppo di puntare alla promozione: «Siamo tutti consapevoli che l’obiettivo è andare in Serie A. Siamo determinati per raggiungere questo obiettivo».

Sul rapporto con Filippo Inzaghi e sul confronto con il tecnico, Ranocchia ha dichiarato: «La maggior parte dei giocatori il mister li conosce molto bene. Le motivazioni sono sempre le stesse rispetto allo scorso anno e sa su cosa dobbiamo lavorare».

Spazio anche al tema Claudio Gomes e al suo futuro: «Le dinamiche di mercato non spettano a noi. Claudio è un giocatore di assoluto livello, sicuramente siamo affezionati a lui e non sappiamo come andrà».

Infine, Ranocchia ha parlato delle caratteristiche dei nuovi centrocampisti arrivati in rosanero, Hernani ed Estevez: «Hernani ha una tranquillità e un’imbucata imprevedibile. Estevez ha grande intelligenza calcistica ed esperienza data dall’età, con letture superiori».