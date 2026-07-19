Palermo, Ranocchia: «Con la difesa a quattro cambia la proposta offensiva. Hernani ed Estevez…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
ranocchia

Al termine della seduta mattutina del Palermo, Filippo Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Il centrocampista rosanero ha affrontato diversi temi, dal nuovo sistema di gioco con la difesa a quattro agli obiettivi della squadra, passando per il rapporto con mister Inzaghi e alcuni compagni di reparto.

Sul nuovo assetto tattico e sulle differenze rispetto al passato, Ranocchia ha spiegato: «Con la difesa a quattro cambia la proposta offensiva, avendo due esterni alti. Vogliamo far arrivare il maggior numero possibile di palloni agli esterni per creare occasioni e fare gol. Cambia anche il modo di difendere e, oltre al modulo, stiamo lavorando su alcuni principi».


Il centrocampista ha poi ribadito la volontà del gruppo di puntare alla promozione: «Siamo tutti consapevoli che l’obiettivo è andare in Serie A. Siamo determinati per raggiungere questo obiettivo».

Sul rapporto con Filippo Inzaghi e sul confronto con il tecnico, Ranocchia ha dichiarato: «La maggior parte dei giocatori il mister li conosce molto bene. Le motivazioni sono sempre le stesse rispetto allo scorso anno e sa su cosa dobbiamo lavorare».

Spazio anche al tema Claudio Gomes e al suo futuro: «Le dinamiche di mercato non spettano a noi. Claudio è un giocatore di assoluto livello, sicuramente siamo affezionati a lui e non sappiamo come andrà».

Infine, Ranocchia ha parlato delle caratteristiche dei nuovi centrocampisti arrivati in rosanero, Hernani ed Estevez: «Hernani ha una tranquillità e un’imbucata imprevedibile. Estevez ha grande intelligenza calcistica ed esperienza data dall’età, con letture superiori».

Altre notizie

65b39b9e-1d7a-416c-8ca4-9c2d9d6cc3eb

Palermo, Ranocchia: «Abbiamo basi solide, vogliamo migliorare per arrivare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Palermo Entella 3-0 (123) marconi chiappella

Ex rosa, Marconi si racconta: «Chiavari punto di svolta della mia carriera. Palermo realtà tanto bella quanto esigente»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, Inzaghi e Osti a colloquio durante la seduta mattutina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, seduta mattutina in palestra: primo allenamento in rosanero per Fortin

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 092517

Pastore: «L’Argentina ha cuore e mentalità. Palermo? Spero possa tornare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (79) Sebastiano Desplanches

Il Messaggero: “Desplanches è giallazzurro: il Frosinone punta sul talento del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121) inzaghi

Repubblica: “Prima sconfitta per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin è ufficiale. Avanti su Bozzolan, Kamate e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Palermo Avellino 2-0 (12) mirri mattarella

Giornale di Sicilia: “Mirri: «Basta parole, ora il Palermo deve conquistare la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 075925

Giornale di Sicilia: “Ceccaroni: «Il risultato non conta, adesso serve crescere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 075338

Giornale di Sicilia: “Palermo ko con l’Ingolstadt: Inzaghi aspetta risposte e rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 072941

La Nazione: “Il Pisa su Compagnon: sfida anche al Palermo per l’esterno del Venezia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026

Ultimissime

ranocchia

Palermo, Ranocchia: «Con la difesa a quattro cambia la proposta offensiva. Hernani ed Estevez…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
65b39b9e-1d7a-416c-8ca4-9c2d9d6cc3eb

Palermo, Ranocchia: «Abbiamo basi solide, vogliamo migliorare per arrivare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Palermo Entella 3-0 (123) marconi chiappella

Ex rosa, Marconi si racconta: «Chiavari punto di svolta della mia carriera. Palermo realtà tanto bella quanto esigente»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, Inzaghi e Osti a colloquio durante la seduta mattutina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, seduta mattutina in palestra: primo allenamento in rosanero per Fortin

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026