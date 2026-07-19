Ritiro Palermo, Inzaghi e Osti a colloquio durante la seduta mattutina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
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Prosegue il lavoro del Palermo nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Nel corso della seduta mattutina al Centro Sportivo Mulin da Coi, oltre al lavoro svolto sul campo dalla squadra, c’è stato anche un momento di confronto tra l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti.

I due si sono intrattenuti in una chiacchierata a bordo campo mentre proseguivano le attività della squadra. Un confronto tra tecnico e dirigente in una fase importante della preparazione estiva, utile per analizzare il mercato  e condividere valutazioni in vista della nuova stagione.


Inzaghi e Osti hanno seguito da vicino la seduta, con il direttore sportivo impegnato a monitorare il lavoro del gruppo e il tecnico concentrato sulla crescita della squadra durante il ritiro.

Il Palermo continua così il proprio percorso di preparazione in Val Gardena, tra allenamenti, valutazioni tecniche e momenti di confronto all’interno dello staff rosanero.

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