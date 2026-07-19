Vicenza, Bari in pressing per Della Morte: c’è anche il Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
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Il futuro di Matteo Della Morte potrebbe essere lontano dal Vicenza. L’esterno offensivo classe 1999, rientrato in biancorosso dopo il prestito al Benevento, è finito nel mirino del Bari, deciso a rinforzare la rosa dopo la retrocessione in Serie C con l’obiettivo di tornare subito in cadetteria.

Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, la trattativa tra il club pugliese e il giocatore sarebbe in fase avanzata. Il Bari avrebbe infatti presentato una proposta di contratto biennale per convincere Della Morte ad accettare la destinazione.

La concorrenza, però, resta forte. Sull’ex Benevento è vivo anche l’interesse del Catania, pronto a inserirsi nella corsa al classe 1999 e a contendere ai biancorossi uno degli esterni più ricercati di questa finestra di mercato.


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