Avellino, occhi su Frangella: il talento del Sassuolo nel mirino degli irpini

L’Avellino guarda al futuro e punta uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club biancoverde avrebbe messo nel mirino Christian Frangella, centrocampista classe 2006 del Sassuolo che nella stagione appena conclusa ha già avuto l’opportunità di esordire in Serie A con la maglia neroverde.

Il giovane talento piace a diversi club di Serie B, ma al momento sarebbe proprio l’Avellino a trovarsi in una posizione privilegiata. A favorire l’operazione ci sarebbero gli ottimi rapporti tra le due società, già al lavoro su altre trattative che coinvolgono Filippo Missori, reduce dall’esperienza in prestito in Irpinia, e l’attaccante Luca Moro.





Frangella rappresenterebbe un innesto di prospettiva per il centrocampo della squadra affidata ad Alessandro Nesta, che punta a costruire una rosa competitiva per il prossimo campionato cadetto. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti, con l’Avellino pronto ad affondare il colpo per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del vivaio sassolese.