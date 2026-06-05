Serie A 2026/27, ecco il calendario: si parte il 23 agosto
La Lega Serie A ha ufficialmente sorteggiato il calendario del campionato 2026/27 nel suggestivo scenario del Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A. La nuova stagione prenderà il via il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027, al termine di un’annata che si preannuncia ricca di spettacolo e grandi sfide.
Tra le novità confermate c’è l’asimmetria del calendario, con il girone di ritorno che non ricalcherà l’ordine delle partite dell’andata. Inoltre, saranno soltanto tre le finestre FIFA durante la stagione, mentre i turni infrasettimanali sono stati fissati per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027.
La giornata inaugurale propone subito diversi incontri interessanti: il Napoli sarà impegnato sul campo del Genoa, l’Inter ospiterà il Monza, mentre la Juventus debutterà in trasferta contro il Frosinone. La Roma inizierà il proprio cammino all’Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Milan sarà atteso dalla difficile trasferta di Torino.
Il primo grande scontro diretto arriverà già alla terza giornata con Juventus-Milan, mentre alla quarta è in programma Lazio-Milan. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus è stato calendarizzato alla diciannovesima giornata a San Siro e alla trentaseiesima giornata a Torino. Il derby della Capitale Lazio-Roma si giocherà alla quindicesima giornata, con il ritorno previsto alla trentaduesima.
L’ultima giornata potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa allo scudetto, con sfide di grande interesse come Napoli-Atalanta, Sassuolo-Inter, Cagliari-Roma e Lazio-Fiorentina.
1ª giornata (23 agosto 2026)
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
2ª giornata (30 agosto 2026)
Atalanta-Bologna
Cagliari-Inter
Fiorentina-Frosinone
Juventus-Parma
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Venezia
Monza-Udinese
Napoli-Como
Sassuolo-Torino
3ª giornata (6 settembre 2026)
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Lecce
Fiorentina-Torino
Frosinone-Venezia
Genoa-Como
Inter-Napoli
Juventus-Milan
Parma-Monza
Roma-Atalanta
Udinese-Lazio
4ª giornata (13 settembre 2026)
Atalanta-Cagliari
Como-Parma
Genoa-Frosinone
Inter-Udinese
Lazio-Milan
Lecce-Monza
Napoli-Bologna
Sassuolo-Juventus
Torino-Roma
Venezia-Fiorentina
5ª giornata (20 settembre 2026)
Bologna-Torino
Fiorentina-Napoli
Frosinone-Como
Juventus-Atalanta
Milan-Lecce
Monza-Sassuolo
Parma-Genoa
Roma-Inter
Udinese-Cagliari
Venezia-Lazio
6ª giornata (11 ottobre 2026)
Atalanta-Venezia
Cagliari-Juventus
Como-Roma
Genoa-Fiorentina
Inter-Parma
Lazio-Monza
Lecce-Bologna
Napoli-Frosinone
Sassuolo-Milan
Torino-Udinese
7ª giornata (18 ottobre 2026)
Bologna-Inter
Fiorentina-Como
Frosinone-Sassuolo
Juventus-Lazio
Milan-Atalanta
Monza-Cagliari
Parma-Torino
Roma-Genoa
Udinese-Lecce
Venezia-Napoli
8ª giornata (25 ottobre 2026)
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
9ª giornata (28 ottobre 2026)
Fiorentina-Atalanta
Frosinone-Lecce
Genoa-Juventus
Milan-Bologna
Monza-Napoli
Parma-Udinese
Roma-Cagliari
Sassuolo-Lazio
Torino-Como
Venezia-Inter
10ª giornata (1 novembre 2026)
Atalanta-Parma
Bologna-Monza
Como-Venezia
Frosinone-Torino
Juventus-Napoli
Lazio-Cagliari
Lecce-Genoa
Milan-Inter
Sassuolo-Fiorentina
Udinese-Roma
11ª giornata (8 novembre 2026)
Cagliari-Frosinone
Fiorentina-Juventus
Genoa-Milan
Inter-Como
Monza-Atalanta
Napoli-Lazio
Parma-Bologna
Roma-Sassuolo
Torino-Lecce
Venezia-Udinese
12ª giornata (22 novembre 2026)
Atalanta-Inter
Bologna-Udinese
Como-Cagliari
Juventus-Venezia
Lazio-Lecce
Milan-Frosinone
Monza-Fiorentina
Napoli-Torino
Parma-Roma
Sassuolo-Genoa
13ª giornata (29 novembre 2026)
Cagliari-Milan
Como-Juventus
Frosinone-Parma
Inter-Genoa
Lecce-Atalanta
Roma-Monza
Sassuolo-Napoli
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Venezia-Bologna
14ª giornata (6 dicembre 2026)
Bologna-Roma
Fiorentina-Cagliari
Frosinone-Inter
Genoa-Torino
Juventus-Udinese
Lazio-Atalanta
Milan-Parma
Monza-Como
Napoli-Lecce
15ª giornata (13 dicembre 2026)
Atalanta-Genoa
Cagliari-Venezia
Como-Bologna
Inter-Torino
Juventus-Monza
Lazio-Roma
Lecce-Sassuolo
Napoli-Milan
Parma-Fiorentina
Udinese-Frosinone
16ª giornata (20 dicembre 2026)
Atalanta-Napoli
Fiorentina-Bologna
Frosinone-Lazio
Genoa-Udinese
Lecce-Inter
Milan-Como
Roma-Juventus
Sassuolo-Parma
Torino-Cagliari
Venezia-Monza
17ª giornata (3 gennaio 2027)
Bologna-Juventus
Cagliari-Genoa
Como-Lecce
Fiorentina-Lazio
Inter-Sassuolo
Monza-Milan
Parma-Napoli
Roma-Frosinone
Torino-Venezia
Udinese-Atalanta
18ª giornata (6 gennaio 2027)
Atalanta-Como
Frosinone-Bologna
Genoa-Monza
Juventus-Torino
Lazio-Inter
Lecce-Parma
Milan-Fiorentina
Napoli-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Venezia-Roma
19ª giornata (10 gennaio 2027)
Bologna-Genoa
Cagliari-Sassuolo
Como-Lazio
Fiorentina-Lecce
Inter-Juventus
Monza-Frosinone
Parma-Venezia
Roma-Milan
Torino-Atalanta
Udinese-Napoli
20ª giornata (17 gennaio 2027)
Atalanta-Roma
Cagliari-Como
Juventus-Genoa
Lazio-Bologna
Lecce-Udinese
Milan-Torino
Napoli-Fiorentina
Parma-Inter
Sassuolo-Monza
Venezia-Frosinone
21ª giornata (24 gennaio 2027)
Bologna-Atalanta
Como-Napoli
Fiorentina-Sassuolo
Frosinone-Milan
Genoa-Parma
Inter-Venezia
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Monza-Lazio
Roma-Udinese
22ª giornata (31 gennaio 2027)
Atalanta-Fiorentina
Cagliari-Parma
Genoa-Lecce
Lazio-Venezia
Milan-Juventus
Monza-Roma
Napoli-Inter
Sassuolo-Como
Torino-Frosinone
Udinese-Bologna
23ª giornata (7 febbraio 2027)
Atalanta-Lazio
Bologna-Milan
Como-Monza
Fiorentina-Udinese
Inter-Cagliari
Juventus-Sassuolo
Lecce-Napoli
Parma-Frosinone
Roma-Torino
Venezia-Genoa
24ª giornata (14 febbraio 2027)
Bologna-Como
Cagliari-Lazio
Frosinone-Fiorentina
Genoa-Atalanta
Inter-Milan
Monza-Lecce
Napoli-Juventus
Roma-Parma
Torino-Sassuolo
Udinese-Venezia
25ª giornata (21 febbraio 2027)
Atalanta-Monza
Como-Torino
Fiorentina-Inter
Juventus-Bologna
Lazio-Napoli
Lecce-Frosinone
Milan-Genoa
Sassuolo-Roma
Udinese-Parma
Venezia-Cagliari
26ª giornata (28 febbraio 2027)
Bologna-Lecce
Cagliari-Udinese
Como-Milan
Frosinone-Napoli
Genoa-Lazio
Inter-Atalanta
Monza-Juventus
Parma-Sassuolo
Roma-Venezia
Torino-Fiorentina
27ª giornata (7 marzo 2027)
Atalanta-Torino
Fiorentina-Venezia
Juventus-Roma
Lazio-Frosinone
Lecce-Como
Milan-Cagliari
Monza-Genoa
Napoli-Parma
Sassuolo-Bologna
Udinese-Inter
28ª giornata (14 marzo 2027)
Bologna-Napoli
Cagliari-Fiorentina
Como-Udinese
Frosinone-Monza
Genoa-Roma
Lazio-Juventus
Milan-Sassuolo
Parma-Lecce
Torino-Inter
Venezia-Atalanta
29ª giornata (21 marzo 2027)
Atalanta-Milan
Fiorentina-Genoa
Inter-Frosinone
Juventus-Como
Monza-Bologna
Napoli-Venezia
Parma-Lazio
Roma-Lecce
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Torino
30ª giornata (4 aprile 2027)
Cagliari-Napoli
Como-Fiorentina
Frosinone-Udinese
Genoa-Inter
Lecce-Lazio
Milan-Monza
Roma-Bologna
Sassuolo-Atalanta
Torino-Juventus
Venezia-Parma
31ª giornata (11 aprile 2027)
Bologna-Venezia
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Milan
Frosinone-Genoa
Inter-Roma
Juventus-Lecce
Lazio-Torino
Napoli-Sassuolo
Parma-Como
Udinese-Monza
32ª giornata (18 aprile 2027)
Atalanta-Udinese
Bologna-Cagliari
Como-Frosinone
Fiorentina-Parma
Milan-Napoli
Monza-Inter
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Torino-Genoa
Venezia-Juventus
33ª giornata (25 aprile 2027)
Cagliari-Monza
Frosinone-Roma
Genoa-Sassuolo
Inter-Bologna
Juventus-Fiorentina
Lazio-Como
Lecce-Milan
Napoli-Udinese
Parma-Atalanta
Venezia-Torino
34ª giornata (2 maggio 2027)
Atalanta-Juventus
Bologna-Fiorentina
Como-Inter
Lecce-Cagliari
Milan-Lazio
Monza-Venezia
Roma-Napoli
Sassuolo-Frosinone
Torino-Parma
Udinese-Genoa
35ª giornata (9 maggio 2027)
Fiorentina-Roma
Frosinone-Atalanta
Genoa-Cagliari
Inter-Lecce
Lazio-Sassuolo
Napoli-Monza
Parma-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Juventus
Venezia-Como
36ª giornata (16 maggio 2027)
Bologna-Frosinone
Cagliari-Torino
Como-Atalanta
Juventus-Inter
Lazio-Udinese
Lecce-Fiorentina
Milan-Roma
Monza-Parma
Napoli-Genoa
Sassuolo-Venezia
37ª giornata (23 maggio 2027)
Atalanta-Lecce
Fiorentina-Monza
Frosinone-Cagliari
Genoa-Bologna
Inter-Lazio
Parma-Juventus
Roma-Como
Torino-Napoli
Udinese-Sassuolo
Venezia-Milan
38ª giornata (30 maggio 2027)
Bologna-Parma
Cagliari-Roma
Como-Genoa
Juventus-Frosinone
Lazio-Fiorentina
Lecce-Venezia
Milan-Udinese
Monza-Torino
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Inter