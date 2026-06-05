Serie A 2026/27, ecco il calendario: si parte il 23 agosto

La Lega Serie A ha ufficialmente sorteggiato il calendario del campionato 2026/27 nel suggestivo scenario del Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A. La nuova stagione prenderà il via il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027, al termine di un’annata che si preannuncia ricca di spettacolo e grandi sfide.

Tra le novità confermate c’è l’asimmetria del calendario, con il girone di ritorno che non ricalcherà l’ordine delle partite dell’andata. Inoltre, saranno soltanto tre le finestre FIFA durante la stagione, mentre i turni infrasettimanali sono stati fissati per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027.





La giornata inaugurale propone subito diversi incontri interessanti: il Napoli sarà impegnato sul campo del Genoa, l’Inter ospiterà il Monza, mentre la Juventus debutterà in trasferta contro il Frosinone. La Roma inizierà il proprio cammino all’Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Milan sarà atteso dalla difficile trasferta di Torino.

Il primo grande scontro diretto arriverà già alla terza giornata con Juventus-Milan, mentre alla quarta è in programma Lazio-Milan. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus è stato calendarizzato alla diciannovesima giornata a San Siro e alla trentaseiesima giornata a Torino. Il derby della Capitale Lazio-Roma si giocherà alla quindicesima giornata, con il ritorno previsto alla trentaduesima.

L’ultima giornata potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa allo scudetto, con sfide di grande interesse come Napoli-Atalanta, Sassuolo-Inter, Cagliari-Roma e Lazio-Fiorentina.

1ª giornata (23 agosto 2026)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

2ª giornata (30 agosto 2026)

Atalanta-Bologna

Cagliari-Inter

Fiorentina-Frosinone

Juventus-Parma

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Venezia

Monza-Udinese

Napoli-Como

Sassuolo-Torino

3ª giornata (6 settembre 2026)

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Torino

Frosinone-Venezia

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Milan

Parma-Monza

Roma-Atalanta

Udinese-Lazio

4ª giornata (13 settembre 2026)

Atalanta-Cagliari

Como-Parma

Genoa-Frosinone

Inter-Udinese

Lazio-Milan

Lecce-Monza

Napoli-Bologna

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Venezia-Fiorentina

5ª giornata (20 settembre 2026)

Bologna-Torino

Fiorentina-Napoli

Frosinone-Como

Juventus-Atalanta

Milan-Lecce

Monza-Sassuolo

Parma-Genoa

Roma-Inter

Udinese-Cagliari

Venezia-Lazio

6ª giornata (11 ottobre 2026)

Atalanta-Venezia

Cagliari-Juventus

Como-Roma

Genoa-Fiorentina

Inter-Parma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Udinese

7ª giornata (18 ottobre 2026)

Bologna-Inter

Fiorentina-Como

Frosinone-Sassuolo

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Monza-Cagliari

Parma-Torino

Roma-Genoa

Udinese-Lecce

Venezia-Napoli

8ª giornata (25 ottobre 2026)

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

9ª giornata (28 ottobre 2026)

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Lecce

Genoa-Juventus

Milan-Bologna

Monza-Napoli

Parma-Udinese

Roma-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Como

Venezia-Inter

10ª giornata (1 novembre 2026)

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

11ª giornata (8 novembre 2026)

Cagliari-Frosinone

Fiorentina-Juventus

Genoa-Milan

Inter-Como

Monza-Atalanta

Napoli-Lazio

Parma-Bologna

Roma-Sassuolo

Torino-Lecce

Venezia-Udinese

12ª giornata (22 novembre 2026)

Atalanta-Inter

Bologna-Udinese

Como-Cagliari

Juventus-Venezia

Lazio-Lecce

Milan-Frosinone

Monza-Fiorentina

Napoli-Torino

Parma-Roma

Sassuolo-Genoa

13ª giornata (29 novembre 2026)

Cagliari-Milan

Como-Juventus

Frosinone-Parma

Inter-Genoa

Lecce-Atalanta

Roma-Monza

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Venezia-Bologna

14ª giornata (6 dicembre 2026)

Bologna-Roma

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Inter

Genoa-Torino

Juventus-Udinese

Lazio-Atalanta

Milan-Parma

Monza-Como

Napoli-Lecce

15ª giornata (13 dicembre 2026)

Atalanta-Genoa

Cagliari-Venezia

Como-Bologna

Inter-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Roma

Lecce-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Fiorentina

Udinese-Frosinone

16ª giornata (20 dicembre 2026)

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Bologna

Frosinone-Lazio

Genoa-Udinese

Lecce-Inter

Milan-Como

Roma-Juventus

Sassuolo-Parma

Torino-Cagliari

Venezia-Monza

17ª giornata (3 gennaio 2027)

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Como-Lecce

Fiorentina-Lazio

Inter-Sassuolo

Monza-Milan

Parma-Napoli

Roma-Frosinone

Torino-Venezia

Udinese-Atalanta

18ª giornata (6 gennaio 2027)

Atalanta-Como

Frosinone-Bologna

Genoa-Monza

Juventus-Torino

Lazio-Inter

Lecce-Parma

Milan-Fiorentina

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Venezia-Roma

19ª giornata (10 gennaio 2027)

Bologna-Genoa

Cagliari-Sassuolo

Como-Lazio

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Monza-Frosinone

Parma-Venezia

Roma-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Napoli

20ª giornata (17 gennaio 2027)

Atalanta-Roma

Cagliari-Como

Juventus-Genoa

Lazio-Bologna

Lecce-Udinese

Milan-Torino

Napoli-Fiorentina

Parma-Inter

Sassuolo-Monza

Venezia-Frosinone

21ª giornata (24 gennaio 2027)

Bologna-Atalanta

Como-Napoli

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Milan

Genoa-Parma

Inter-Venezia

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Monza-Lazio

Roma-Udinese

22ª giornata (31 gennaio 2027)

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Parma

Genoa-Lecce

Lazio-Venezia

Milan-Juventus

Monza-Roma

Napoli-Inter

Sassuolo-Como

Torino-Frosinone

Udinese-Bologna

23ª giornata (7 febbraio 2027)

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Como-Monza

Fiorentina-Udinese

Inter-Cagliari

Juventus-Sassuolo

Lecce-Napoli

Parma-Frosinone

Roma-Torino

Venezia-Genoa

24ª giornata (14 febbraio 2027)

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Atalanta

Inter-Milan

Monza-Lecce

Napoli-Juventus

Roma-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Venezia

25ª giornata (21 febbraio 2027)

Atalanta-Monza

Como-Torino

Fiorentina-Inter

Juventus-Bologna

Lazio-Napoli

Lecce-Frosinone

Milan-Genoa

Sassuolo-Roma

Udinese-Parma

Venezia-Cagliari

26ª giornata (28 febbraio 2027)

Bologna-Lecce

Cagliari-Udinese

Como-Milan

Frosinone-Napoli

Genoa-Lazio

Inter-Atalanta

Monza-Juventus

Parma-Sassuolo

Roma-Venezia

Torino-Fiorentina

27ª giornata (7 marzo 2027)

Atalanta-Torino

Fiorentina-Venezia

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Lecce-Como

Milan-Cagliari

Monza-Genoa

Napoli-Parma

Sassuolo-Bologna

Udinese-Inter

28ª giornata (14 marzo 2027)

Bologna-Napoli

Cagliari-Fiorentina

Como-Udinese

Frosinone-Monza

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Sassuolo

Parma-Lecce

Torino-Inter

Venezia-Atalanta

29ª giornata (21 marzo 2027)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Genoa

Inter-Frosinone

Juventus-Como

Monza-Bologna

Napoli-Venezia

Parma-Lazio

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Torino

30ª giornata (4 aprile 2027)

Cagliari-Napoli

Como-Fiorentina

Frosinone-Udinese

Genoa-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Monza

Roma-Bologna

Sassuolo-Atalanta

Torino-Juventus

Venezia-Parma

31ª giornata (11 aprile 2027)

Bologna-Venezia

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Milan

Frosinone-Genoa

Inter-Roma

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Sassuolo

Parma-Como

Udinese-Monza

32ª giornata (18 aprile 2027)

Atalanta-Udinese

Bologna-Cagliari

Como-Frosinone

Fiorentina-Parma

Milan-Napoli

Monza-Inter

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Torino-Genoa

Venezia-Juventus

33ª giornata (25 aprile 2027)

Cagliari-Monza

Frosinone-Roma

Genoa-Sassuolo

Inter-Bologna

Juventus-Fiorentina

Lazio-Como

Lecce-Milan

Napoli-Udinese

Parma-Atalanta

Venezia-Torino

34ª giornata (2 maggio 2027)

Atalanta-Juventus

Bologna-Fiorentina

Como-Inter

Lecce-Cagliari

Milan-Lazio

Monza-Venezia

Roma-Napoli

Sassuolo-Frosinone

Torino-Parma

Udinese-Genoa

35ª giornata (9 maggio 2027)

Fiorentina-Roma

Frosinone-Atalanta

Genoa-Cagliari

Inter-Lecce

Lazio-Sassuolo

Napoli-Monza

Parma-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Juventus

Venezia-Como

36ª giornata (16 maggio 2027)

Bologna-Frosinone

Cagliari-Torino

Como-Atalanta

Juventus-Inter

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Milan-Roma

Monza-Parma

Napoli-Genoa

Sassuolo-Venezia

37ª giornata (23 maggio 2027)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Monza

Frosinone-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Parma-Juventus

Roma-Como

Torino-Napoli

Udinese-Sassuolo

Venezia-Milan

38ª giornata (30 maggio 2027)

Bologna-Parma

Cagliari-Roma

Como-Genoa

Juventus-Frosinone

Lazio-Fiorentina

Lecce-Venezia

Milan-Udinese

Monza-Torino

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Inter