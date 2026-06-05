Palermo, l’ex rosa Belotti in visita all’Ospedale Civico: un gesto di cuore per i piccoli pazienti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
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Vacanze palermitane all’insegna della solidarietà per Andrea Belotti. L’attaccante del Cagliari, molto legato al capoluogo siciliano anche grazie alla moglie palermitana Giorgia Duro, ha fatto visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.

Il “Gallo”, che sta trascorrendo questo periodo di pausa estiva in città insieme alla famiglia, ha voluto dedicare del tempo ai piccoli pazienti ricoverati e in day hospital, regalando sorrisi, momenti di spensieratezza e alcuni gadget. Al suo fianco la moglie Giorgia, da sempre impegnata in iniziative benefiche sul territorio.


A raccontare la visita è stata l’Associazione SPIA (Associazione Siciliana Immunodeficienze Primitive ODV), realtà no-profit che dal 2008 sostiene il reparto e le famiglie dei bambini affetti da immunodeficienze congenite e patologie oncologiche.

Belotti e la moglie hanno incontrato il personale sanitario e i volontari dell’associazione, posando per alcune foto ricordo e consegnando una maglia autografata. Un gesto semplice ma dal grande valore umano, che conferma ancora una volta la sensibilità dell’ex attaccante rosanero, capace di lasciare il segno non soltanto sul terreno di gioco ma anche fuori dal campo.

Un’iniziativa che ha portato un momento di gioia ai bambini e alle loro famiglie, testimoniando l’importanza della vicinanza e della solidarietà nei momenti più difficili. In alto una foto pubblicata da “Il Giornale di Capaci”.

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