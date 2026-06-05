Finlandia, Pohjanpalo titolare contro l’Ungheria: Joronen parte dalla panchina

La Finlandia ha ufficializzato la formazione che questa sera affronterà l’Ungheria in amichevole. Il commissario tecnico Jacob Friis ha scelto di schierare dal primo minuto l’attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che guiderà il reparto offensivo della selezione finlandese.
Per il bomber rosanero si tratta di un’importante occasione per confermare il proprio ruolo centrale nella nazionale scandinava. In campo dal primo minuto anche il difensore Rony Jansson, al debutto da titolare con la nazionale maggiore.
Partirà invece dalla panchina l’altro giocatore del Palermo presente nella rosa finlandese, il portiere Jesse Joronen. Tra i pali è stato preferito il capitano Lukas Hradecky, con Joronen pronto a subentrare a gara in corso.
Formazione
1 Lukas Hradecky (C)
4, Tony Miettinen
6, Leo Walta
10, Naatan Skyttä
11, Adam Marhiev
13, Rony Jansson
14, Ryan Mahuta
16, Anssi Suhonen
20, Joel Pohjanpalo
21, Ville Koski
22, Daniel Håkans
Panchina
12 Jesse Joronen
23 Viljami Sinisalo
2 Matti Peltola
3 Niklas Pyyhtiä
5 Miro Tenho
7 Oliver Antman
8 Robin Lod
9 Santeri Väänänen
15 Samuli Miettinen
17 Nikolai Alho
18 Topi Keskinen
19 Benjamin Källman
24 Oiva Jukkola
25 Doni Arifi
26 Casper Terho