Ross Barkley si allena a Taormina: il centrocampista dell’Aston Villa sceglie il Bacigalupo durante le vacanze

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Taormina si è trasformata per qualche giorno nella base estiva di Ross Barkley. Il centrocampista inglese dell’Aston Villa, reduce da una stagione ai massimi livelli del calcio europeo, ha scelto la Perla dello Ionio per trascorrere un periodo di vacanza senza rinunciare al lavoro atletico.

Durante il soggiorno in Sicilia, Barkley ha infatti svolto alcune sessioni di allenamento allo stadio Valerio Bacigalupo, mantenendo la condizione fisica in vista della prossima stagione. Una presenza che non è passata inosservata e che ha rappresentato motivo di orgoglio per la città.


Al termine della sua esperienza a Taormina, il calciatore britannico ha manifestato il proprio apprezzamento per il territorio, ringraziando la comunità locale per l’accoglienza ricevuta e per il calore dimostrato durante la permanenza.

Come segno di riconoscenza, il Comune ha omaggiato Barkley con un gagliardetto ufficiale della Città di Taormina, ricordo della sua visita nella località siciliana.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. L’assessore allo Sport Mario Quattrocchi ha sottolineato l’importanza di ospitare atleti di livello internazionale, evidenziando come la scelta di utilizzare gli impianti cittadini rappresenti una vetrina significativa per il territorio e per le strutture sportive locali.

«È sempre un piacere ospitare nella nostra città campioni di questo livello che, anche durante i loro periodi di vacanza, scelgono di utilizzare i nostri impianti sportivi e di vivere da vicino il territorio», ha dichiarato Quattrocchi.

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