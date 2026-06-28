Il City Group pesca ancora in casa: Detourbet lascia il Troyes per il Manchester City

Il City Football Group, proprietario anche del Palermo, continua a investire sui giovani talenti del panorama europeo. Il Manchester City ha infatti ufficializzato l’acquisto di Mathys Detourbet, promettente attaccante francese proveniente dal Troyes, altro club appartenente alla galassia CFG.

Classe 2007, Detourbet è nato a Troyes ed è cresciuto interamente nel settore giovanile dell’ESTAC, entrando nell’Academy all’età di otto anni. Nell’ultima stagione si è messo in luce con 3 gol e 5 assist, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio francese e conquistando anche le convocazioni con le nazionali giovanili transalpine.





Nel comunicato ufficiale, il Troyes ha salutato il giovane attaccante sottolineando il percorso compiuto all’interno del club, dalla formazione fino all’esordio tra i professionisti, ringraziandolo per professionalità, impegno e attaccamento alla maglia.

L’operazione conferma ancora una volta la strategia del City Football Group, che continua a valorizzare i migliori talenti cresciuti nei club della propria rete internazionale. Una galassia di cui fa parte anche il Palermo, impegnato a sua volta nella costruzione di una squadra competitiva per il ritorno in Serie A.