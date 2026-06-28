Palermo, Estévez apre al futuro: «L’idea mi piace». L’argentino saluta Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
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Il Palermo è sempre più vicino a Nahuel Estévez. Mentre il centrocampista argentino si prepara a iniziare una nuova avventura, ha salutato il Parma con una lunga intervista concessa a SportParma, ripercorrendo i quattro anni vissuti in Emilia e lasciando anche uno spiraglio sul proprio futuro, che potrebbe essere proprio in rosanero.

Come racconta SportParma, Estévez ha chiuso la sua esperienza con il Parma senza rimpianti, ricordando con emozione l’ultima gara disputata al “Tardini”.


«Sicuramente quella partita contro il Sassuolo è stata difficile, perché sapevo che era l’ultima al Tardini. Ho tante emozioni, ma sono anche felice, perché sono stati quattro anni incredibili: me ne vado felice per quello che ho fatto».

Il centrocampista argentino ha collezionato 125 presenze, 4 gol e 5 assist con la maglia gialloblù, diventando uno dei punti di riferimento dello spogliatoio.

«Penso che uno può giocare bene, può giocare male, ma quando dà tutto non deve aver rimpianti. Io ho sempre dato tutto. Non ho nessun rimpianto. Sono orgoglioso della dimostrazione d’affetto che ho ricevuto quando sono andato via».

Nel corso dell’intervista concessa a SportParma, Estévez ha parlato anche del suo approccio al calcio e ai rumors di mercato.

«Io non sono uno che guarda i social o legge i rumor di mercato. Penso solo al bene del gruppo. Non ho mai ascoltato niente, sono sempre stato concentrato sul Parma e su quello che potevo dare».

Tra i ricordi più belli resta la promozione in Serie A conquistata con i ducali.

«La partita della promozione a Bari è stata incredibile. Tornare in Serie A era un sogno. Il rientro in città e la festa in piazza sono stati perfetti».

L’argentino ha poi ringraziato gli allenatori avuti durante l’avventura emiliana, da Fabio Pecchia a Cristian Chivu, fino a Carlos Cuesta.

«Sono stati tre grandi allenatori e soprattutto tre grandissime persone. Ognuno con caratteristiche diverse, ma tutti mi hanno fatto stare bene».

Nel corso dell’intervista, SportParma sottolinea anche come il Palermo sia fortemente interessato al centrocampista. Sul tema del futuro Estévez non si è sbilanciato, ma l’idea di trasferirsi in Sicilia per iniziare una nuova sfida sembra essere una prospettiva che lo affascina.

Infine, il classe 1995 ha parlato del legame speciale con Parma, città dove è nato suo figlio Vitto.

«Sicuramente c’è un amore particolare per Parma. Mio figlio è di Parma e tornerò per fargli vedere la città dov’è nato. Vorrò anche tornare al Tardini per vedere qualche partita».

Il Palermo resta alla finestra e attende ormai soltanto di formalizzare un’operazione che appare sempre più vicina.

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