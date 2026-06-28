Di Marzio: “Desplanches piace anche all’estero. Rangers e Norwich sul portiere del Palermo”

Il futuro di Sebastiano Desplanches potrebbe essere lontano da Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere classe 2003 sta attirando l’interesse non solo di diversi club italiani, ma anche di società straniere.

In particolare, riferisce Gianluca Di Marzio, sul giovane estremo difensore rosanero hanno messo gli occhi i Rangers e il Norwich, che nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni per valutare un possibile affondo.





Desplanches, rientrato al Palermo dopo l’ultima esperienza in prestito, è uno dei profili più apprezzati sul mercato grazie alle sue qualità e ai margini di crescita. Oltre agli interessamenti provenienti dall’estero, anche diversi club italiani seguono con attenzione la situazione del portiere.

Nelle prossime settimane il Palermo sarà chiamato a valutare il futuro dell’estremo difensore, che potrebbe partire per trovare maggiore continuità.