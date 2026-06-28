Di Marzio: “Desplanches piace anche all’estero. Rangers e Norwich sul portiere del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (5) desplanches

Il futuro di Sebastiano Desplanches potrebbe essere lontano da Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere classe 2003 sta attirando l’interesse non solo di diversi club italiani, ma anche di società straniere.

In particolare, riferisce Gianluca Di Marzio, sul giovane estremo difensore rosanero hanno messo gli occhi i Rangers e il Norwich, che nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni per valutare un possibile affondo.


Desplanches, rientrato al Palermo dopo l’ultima esperienza in prestito, è uno dei profili più apprezzati sul mercato grazie alle sue qualità e ai margini di crescita. Oltre agli interessamenti provenienti dall’estero, anche diversi club italiani seguono con attenzione la situazione del portiere.

Nelle prossime settimane il Palermo sarà chiamato a valutare il futuro dell’estremo difensore, che potrebbe partire per trovare maggiore continuità.

Altre notizie

869ca50a46

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 065415

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti pensa alle alternative. Bonfanti idea per la difesa, Desplanches richiesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia all’esterno. Luvumbo resta la priorità, risale Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 064413

Il City Group pesca ancora in casa: Detourbet lascia il Troyes per il Manchester City

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 064017

Palermo, Estévez apre al futuro: «L’idea mi piace». L’argentino saluta Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

TMW: “Palermo, Desplanches verso una nuova cessione: il Benevento ci pensa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
romano

Pedullà: “Romano, visite mediche in corso con il Cagliari: poi la firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
del-piero-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Del Piero riparte dal Rimini: l’ex capitano della Juve valuta l’ingresso nel nuovo progetto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (161) blin Marras

Pisa, Marras resta il primo obiettivo: il Mantova chiede 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

Sampdoria, idea Marchizza per la difesa: i blucerchiati pensano al colpo a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
aurelio

Catanzaro, piace Aurelio per la fascia: Modena e Padova insidiano i giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026

Ultimissime

0b8e7bc14f

Corriere dello Sport: “Ct Italia, Malagò verso la scelta. Zazzaroni: ‘Decida senza condizionamenti’”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
869ca50a46

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 065415

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti pensa alle alternative. Bonfanti idea per la difesa, Desplanches richiesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia all’esterno. Luvumbo resta la priorità, risale Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026