Corriere dello Sport: “Palermo, caccia all’esterno. Luvumbo resta la priorità, risale Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Il Palermo guarda avanti dopo aver definito i primi rinforzi della sessione estiva. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti è ora concentrato sulla ricerca di un esterno offensivo da consegnare a Filippo Inzaghi, senza perdere di vista anche il centrocampo.

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, dopo gli arrivi ormai imminenti di Hernani, Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, il prossimo obiettivo del Palermo sarà un’ala offensiva ideale per il 4-2-3-1, modulo destinato a diventare il sistema di riferimento della squadra rosanero.


In cima alla lista resta Zito Luvumbo. Il dialogo con il Cagliari è aperto e l’intesa tra i due club sulla formula del trasferimento non rappresenta un ostacolo. Il Palermo, però, attende ancora la decisione definitiva del nazionale angolano, considerato la priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo.

Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra le alternative resta viva la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia, profilo apprezzato per occupare la corsia destra del tridente alle spalle della punta.

Da valutare anche un possibile ritorno di Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il mancato riscatto da parte del Palermo. Al momento, sulla corsia destra potrebbe trovare spazio anche Jérémy Le Douaron, in attesa delle evoluzioni del mercato.

Gli arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro confermano la volontà di Filippo Inzaghi di aumentare la competitività della rosa in ogni reparto. In particolare, a centrocampo, Segre e Ranocchia dovranno confrontarsi con una concorrenza sempre più agguerrita.

Infine, riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dopo il definitivo passaggio di Alessandro Romano dalla Roma al Cagliari, tornano a salire le quotazioni di Simone Trimboli del Mantova, che rappresenta una delle opzioni seguite dal Palermo per completare la mediana.

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