Corriere dello Sport: “Palermo, Osti pensa alle alternative. Bonfanti idea per la difesa, Desplanches richiesto”
Il Palermo continua a programmare il mercato guardando non solo ai titolari, ma anche alle alternative da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dopo aver definito l’ossatura della formazione, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per completare ogni reparto.
Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, una delle priorità sarà l’acquisto di un vice Tommaso Augello. Kristoffer Lund, rientrato dal prestito al Colonia dopo il mancato riscatto del club tedesco, non rientra infatti nel progetto tecnico del Palermo ed è destinato a lasciare nuovamente la Sicilia.
Il Palermo valuta inoltre l’inserimento di un difensore centrale mancino qualora dovesse concretizzarsi una cessione nel reparto arretrato. Tra i profili monitorati c’è Giovanni Bonfanti, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta, considerato una delle possibili opzioni per rinforzare la difesa.
Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta molto movimentata anche la situazione di Sebastiano Desplanches. Il portiere, rientrato dal prestito al Pescara, è destinato a una nuova esperienza temporanea per trovare continuità.
In Serie B il classe 2003 è seguito con attenzione dall’Avellino e piace anche al Benevento, mentre il Palermo continua a valutare la soluzione migliore per favorire la crescita del giovane estremo difensore.