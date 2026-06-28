Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato continua a entrare nel vivo tra Serie B e Serie C. Dall’Ascoli alla Juve Stabia, passando per Avellino, Catanzaro, Modena e Cesena, sono numerose le operazioni in fase di definizione. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle principali trattative, tra nuovi allenatori, rinnovi e giovani talenti seguiti dai club.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Ascoli è ai dettagli per l’arrivo dell’esterno offensivo Giacomo De Pieri dall’Inter. Il club marchigiano avrebbe superato una concorrenza importante per assicurarsi uno dei migliori prospetti del settore giovanile nerazzurro. La Carrarese, invece, è vicinissima al difensore Lorenzo Romani, che arriverà in prestito dalla Fiorentina, mentre proseguono i contatti con il club viola anche per il ritorno del fantasista Tommaso Rubino. Ufficiale, infine, il passaggio del centrocampista Iacopo Lipani dalla Virtus Entella al Latina a titolo definitivo.





Il Corriere dello Sport riferisce che la Juve Stabia affiderà la panchina a Pietro De Giorgio, pronto a firmare dopo la risoluzione con il Potenza e a legarsi ai campani fino al 2028. Le Vespe lavorano anche al ritorno del difensore Salim Diakitè, rientrato al Palermo dopo il prestito, e dell’attaccante Rares Burnete, tornato al Lecce. Intanto cresce il pressing del Torino per Andrea Giorgini, mentre resta aperta la possibilità di trattenere il regista Giuseppe Leone, in scadenza di contratto.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, l’Avellino ha blindato Patrick Enrici fino al 2029 e Raffaele Russo fino al 2030, mentre continua a lavorare al rinnovo di Tommaso Cancellotti. Per la fascia destra resta prioritaria la pista che porta a Eddy Kouadio della Fiorentina, seguito anche da Modena e Padova. Sul fronte uscite, la Salernitana segue Andrea Cagnano, Michele D’Ausilio e Alessio Tribuzzi. Porte girevoli anche al Sudtirol, con Marius Adamonis in uscita e Alessandro Plizzari individuato come possibile sostituto.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre il lavoro del Catanzaro sul mercato dei giovani. Il direttore sportivo Ciro Polito ha intensificato i contatti con Inter e Milan per i profili di Matteo Cocchi, Luka Topalovic, Mattia Cappelletti e Jacopo Sardo, mentre proseguono i dialoghi con il Cagliari per Sebastiano Di Paolo e con il Como per il rinnovo del prestito di Fabio Rispoli. Il presidente Floriano Noto, intanto, ha ribadito la volontà di costruire il futuro del club su una programmazione solida, in vista dell’ufficializzazione del nuovo direttore generale Nicola Bignotti e dell’allenatore Marco Turati.

Capitolo Modena: il Corriere dello Sport sottolinea come i gialloblù siano tornati con decisione su Giuseppe Aurelio dello Spezia dopo il rallentamento della pista Paulo Azzi. La società valuta anche il futuro di Pedro Mendes, che sarà osservato da Daniele Galloppa durante il ritiro, mentre accelera per l’attaccante Daniele Montevago del Perugia, con un’offerta vicina ai 700 mila euro.

Infine, il Corriere dello Sport conferma che oggi arriverà l’annuncio ufficiale di Alessandro Diamanti come nuovo allenatore del Cesena. L’ex fantasista firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Sul mercato, il club romagnolo valuta il futuro di Cristian Shpendi, valutato 6 milioni di euro dalla proprietà americana: finora sono arrivati soltanto sondaggi, soprattutto dalla Championship inglese.