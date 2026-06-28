Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

l Cagliari continua a costruire il nuovo centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo aver definito l’arrivo di Demi Akarakiri, il club rossoblù ha chiuso anche per Alessandro Romano, mentre il direttore sportivo Pietro Accardi lavora su altri rinforzi per completare il reparto. Il Corriere dello Sport fa il punto anche sulle strategie di Genoa, Parma, Atalanta e Lecce.

Secondo il Corriere dello Sport, il Cagliari ha definito l’operazione per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 rientrato alla Roma dopo l’esperienza allo Spezia. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e ha firmato un contratto fino al 2031 con il club rossoblù. L’operazione è stata conclusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 5 milioni di euro, bonus compresi. Decisiva la volontà del calciatore, che ha preferito la Serie A nonostante il forte interesse del Palermo.





Il Corriere dello Sport sottolinea che il Cagliari, dopo gli addii di Folorunsho, Mazzitelli e Sulemana, sta ridisegnando completamente la mediana. In attesa della presentazione di Demi Akarakiri, resta aperta la situazione legata a Gianluca Gaetano: la trattativa con l’Atalanta prosegue e, in caso di cessione, il direttore sportivo Pietro Accardi proverà ad affondare per Michel Aebischer del Pisa o Jacopo Fazzini, senza escludere la possibilità di tentare entrambe le operazioni. Per Aebischer, però, resta distanza economica: il Pisa continua a chiedere 5 milioni di euro, mentre il Cagliari è arrivato finora a quota 3 milioni.

Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che il Genoa continua a muoversi sul mercato ed è vicino a tre rinforzi per Daniele De Rossi. C’è l’accordo con il centrocampista svizzero Franz-Ethan Meichtry, mentre è sempre più vicino anche l’esterno Elliot Stroud del Mjällby, operazione da circa 2,5 milioni di euro. I rossoblù sono inoltre a un passo dal giovane centrocampista Samuel Wiafe del Modena.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Parma lavora su più fronti. Proseguono i contatti con l’Olympiakos per il rinnovo del prestito di Gabriel Strefezza, mentre con l’Inter è stata impostata la trattativa per acquistare a titolo definitivo Franco Carboni. Sul fronte portiere, Giovanni Daffara della Juventus resta il principale candidato qualora Zion Suzuki dovesse trasferirsi in Premier League, dove Leeds e Aston Villa continuano a seguirlo con attenzione.

Il Corriere dello Sport evidenzia anche le strategie dell’Atalanta, che resta interessata a Pierre-Emile Hojbjerg nonostante la distanza sull’ingaggio e segue con attenzione la situazione di Franck Kessie, conteso anche dalla Juventus. Nel frattempo il difensore Ben Godfrey si trasferisce ai Rangers in prestito con diritto di riscatto.

In attacco, il Corriere dello Sport segnala che Vincenzo Italiano continua il pressing su Dusan Vlahovic. Il tecnico ha avuto diversi colloqui con il centravanti serbo, che ha sul tavolo un’offerta triennale da 10 milioni di euro a stagione più bonus e premio alla firma, ma preferisce attendere ancora prima di decidere il proprio futuro. Il Lecce, invece, continua a seguire Emmanuel Addai, individuato come una delle priorità per rinforzare il reparto offensivo. Infine, Ivan Juric ha risolto ufficialmente il contratto con l’Atalanta prima di legarsi al Monza.