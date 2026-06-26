Francia, morta la mamma di Deschamps: la FIFA nega il lutto al braccio

Grave lutto per Didier Deschamps, che nelle scorse ore ha perso la madre. Il commissario tecnico della Francia ha lasciato temporaneamente il ritiro della nazionale per rientrare in patria e stare vicino alla famiglia in un momento particolarmente doloroso.

In occasione della sfida contro la Norvegia, la federazione francese aveva chiesto alla FIFA di poter omaggiare Deschamps con il lutto al braccio. Richiesta che, però, è stata respinta.





Una decisione che ha acceso il dibattito e sollevato numerose perplessità, considerando il delicato momento vissuto dal CT dei Bleus. In panchina, al posto di Deschamps, sarà il vice commissario tecnico a guidare la squadra in una serata inevitabilmente segnata dalla commozione.