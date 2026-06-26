Carrarese: è fatta per l’arrivo di Romani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
romani

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Carrarese ha chiuso per l’arrivo di Lorenzo Romani, giovane difensore di proprietà della Fiorentina. Il classe 2005 si trasferirà in azzurro con la formula del prestito.

Un innesto importante per la retroguardia della Carrarese, che continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Romani è considerato uno dei profili più interessanti tra i giovani difensori italiani e avrà ora l’occasione di mettersi in mostra con maggiore continuità.


L’operazione conferma anche l’attenzione della Fiorentina verso la crescita dei propri talenti, puntando su un percorso di valorizzazione attraverso esperienze formative in prestito.

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