Ascoli, fatta per De Pieri dall’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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L’Ascoli è pronto a mettere a segno un nuovo innesto per il proprio organico. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club bianconero avrebbe infatti chiuso l’operazione per Giacomo De Pieri di proprietà dell’Inter, con l’accordo ormai definito tra le parti.

Il giocatore è atteso per le firme che sanciranno ufficialmente il suo approdo in bianconero, andando così a rinforzare la rosa a disposizione in vista della nuova stagione. Un’operazione che, salvo imprevisti, sarà presto formalizzata, regalando all’Ascoli un ulteriore tassello per il proprio mercato in entrata.


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