Cremonese, Berti si presenta: «Provo tante emozioni. Obiettivo? Stare bene e far ciò che mi piace»

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Cremonese, Tommaso Berti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, parlando dell’inizio di questa nuova avventura e del recente esordio con la nazionale maggiore.

«Ne provo tante di emozioni e tutte sicuramente positive – ha spiegato Berti – sono felice di essere qui e di essere arrivato fin da subito perché avrò tempo di integrarmi e conoscere i miei nuovi compagni. Le prime persone che ho chiamato sono stati i miei genitori ».





Una nuova avventura per Berti, fresco di esordio in nazionale: « Ho vissuto dieci giorni indimenticabili con emozioni grandissime e incredibili, perché penso che giocare per l’Italia sia il sogno più grande di qualsiasi giocatore italiano. In più abbiamo vinto due partite e ho avuto la fortuna di allenarmi con campioni come Donnarumma e Pio Esposito, oltre a tanti compagni fortissimi»

Infine, il centrocampista svela qual è il suo obiettivo: «Quello di stare bene e fare ciò che mi piace. Per ora ci sto riuscendo e con il tempo spero di raggiungerne anche altri».