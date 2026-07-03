Ufficiale: Bereszyński riparte dalla Polonia, firma con il Motor Lublin

Nuova avventura per Bartosz Bereszyński. L’ex difensore del Palermo, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il club rosanero, è ufficialmente un nuovo calciatore del Motor Lublin.

Il club polacco ha annunciato l’ingaggio del nazionale con 59 presenze con la Polonia, comunicando la firma di un contratto valido fino al 30 giugno 2028.





Nel corso della presentazione, Bereszyński ha spiegato le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare la nuova sfida:

«Conosco il progetto del Motor e lo trovo interessante. Attualmente sta attraversando una sorta di rivoluzione, con l’obiettivo di fare un passo avanti, e mi piacerebbe aiutare il club a raggiungere questo traguardo, mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze affinché la squadra possa ottenere obiettivi più ambiziosi».

Classe 1992, Bereszyński è cresciuto nel Lech Poznań, prima di trasferirsi al Legia Varsavia, dove ha conquistato quattro campionati polacchi e tre Coppe di Polonia.

Nel gennaio 2017 è approdato in Italia alla Sampdoria, diventando uno dei calciatori polacchi con il maggior numero di presenze in Serie A. Nel corso della sua carriera italiana ha vestito anche le maglie di Napoli, con cui ha conquistato lo scudetto nella stagione 2022/23, Empoli e, nell’ultima annata, quella del Palermo.

Con la Nazionale polacca ha disputato 59 partite, prendendo parte ai Mondiali del 2018 e del 2022, oltre agli Europei del 2020 e del 2024.

Si chiude così l’esperienza italiana del difensore, che torna in patria per iniziare una nuova avventura con la maglia del Motor Lublin.