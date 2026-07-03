Palermo, Azzi si allontana: nuovo controllo dopo la rimozione del busto, filtra pessimismo
Non arrivano segnali incoraggianti sul possibile approdo di Paolo Azzi al Palermo. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cerchione, il calciatore è stato sottoposto oggi a un nuovo controllo medico dopo la rimozione del busto.
La decisione definitiva del Palermo è attesa nella giornata di lunedì, quando il club valuterà l’esito degli accertamenti prima di prendere una posizione sull’operazione.
Al momento, però, non filtra ottimismo: le sensazioni non sono positive e la trattativa potrebbe subire una brusca frenata in attesa delle valutazioni definitive dello staff medico rosanero.