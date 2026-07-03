Palermo, Azzi si allontana: nuovo controllo dopo la rimozione del busto, filtra pessimismo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
palermo monza 0-3 (47) pierozzi azzi

Non arrivano segnali incoraggianti sul possibile approdo di Paolo Azzi al Palermo. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cerchione, il calciatore è stato sottoposto oggi a un nuovo controllo medico dopo la rimozione del busto.

La decisione definitiva del Palermo è attesa nella giornata di lunedì, quando il club valuterà l’esito degli accertamenti prima di prendere una posizione sull’operazione.


Al momento, però, non filtra ottimismo: le sensazioni non sono positive e la trattativa potrebbe subire una brusca frenata in attesa delle valutazioni definitive dello staff medico rosanero.

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