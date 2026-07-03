Mondiale 2026: Egitto avanti 1-0 sull’Australia dopo i primi 45

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Si chiude il primo tempo della sfida tra Australia ed Egitto, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Al termine della prima frazione sono gli africani a condurre per 1-0, al termine di un primo tempo ben interpretato dalla formazione guidata dal ct Hassan.

L’Egitto parte con grande intensità e al 12′ trova il gol del vantaggio: Hafez pennella un cross preciso dalla destra e Ashour, ben appostato in area di rigore, svetta di testa battendo il portiere australiano. Dopo il vantaggio, gli egiziani gestiscono con ordine il possesso e concedono pochissimi spazi agli avversari.


L’Australia fatica a costruire occasioni pericolose e non riesce a impensierire seriamente la retroguardia africana. Una prima frazione equilibrata sul piano del ritmo, ma decisa fin qui dall’episodio che ha premiato l’Egitto. Tutto resta aperto in vista della ripresa, dove gli australiani saranno chiamati a reagire per cercare la rimonta.

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