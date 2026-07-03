Cesena, in arrivo l’australiano Mark Natta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
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Il Cesena si muove sul mercato in entrata e si prepara ad accogliere un rinforzo per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club romagnolo è vicino a chiudere l’arrivo di Mark Natta, difensore centrale classe 2002 di nazionalità australiana, attualmente svincolato dopo l’esperienza con i Newcastle Jets, in A-League.

Il giocatore, che dovrebbe arrivare a parametro zero, è atteso in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e aggregarsi alla squadra guidata dal nuovo allenatore Alessandro Diamanti, alla sua prima esperienza sulla panchina bianconera. Per Natta si tratterebbe della prima avventura nel calcio europeo


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