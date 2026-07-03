Pescara, interesse di Sudtirol e Juve Stabia per Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
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Davide Bettella torna al centro del mercato di Serie B e attira l’interesse di due club cadetti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore del Pescara, infatti, sarebbe finito nel mirino di Sudtirol e Juve Stabia, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Nell’ultima stagione l’ex difensore del Palermo ha collezionato 12 presenze con il Catanzaro nella prima parte di campionato, per poi passare a gennaio al Pescara, dove ha totalizzato ulteriori 16 gettoni con la formazione abruzzese. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno riacceso l’interesse di diversi club di Serie B, con il futuro del giocatore che resta ancora tutto da definire


 

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