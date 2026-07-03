Juve Stabia, UFFICIALE: Stefanelli è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
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Dopo l’addio di Matteo Lovisa dal ruolo di ds, la Juve Stabia ha scelto il suo successore. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il club campano ha comunicato la scelta Stefano Stefanelli come nuovo direttore sportivo del club.

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Stefano Stefanelli, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club con scadenza il 30 giugno 2028. La S.S. Juve Stabia 1907 rivolge al direttore sportivo Stefanelli il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza professionale in gialloblù”.


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